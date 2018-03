Meer dan de helft van de Nederlanders wil niet dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat 59 procent van de ondervraagden het niet eens is met het besluit.

Onder hen zijn volgens De Hond opvallend veel (54 procent) CDA-kiezers. Het CDA stemde in de Tweede Kamer voor afschaffing van het referendum. D66-stemmers zijn verdeeld over het besluit. Het raadgevend referendum kwam er mede door D66, maar die partij schaft het nu ook weer af. Van de ondervraagden die D66 stemmen kan 63 procent zich in afschaffing vinden, 31 procent niet.

De wet over het raadgevend referendum is donderdag door de Tweede Kamer ingetrokken. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie en oppositiepartij SGP steunden het voorstel.

‘Dikke vinger naar de bevolking’

Dat het juist een D66-minister is, Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, die het referendum afschaft, zet bij veel oppositiepartijen kwaad bloed. Het verzet was dan ook fel: Kamerlid Ronald van Raak (SP) noemde het zelfs ‘een dikke vinger naar de bevolking’.

Volgens critici moest de stekker uit het referendum omdat burgers zich in het Oekraïne-referendum tegen het regeringsbeleid hebben uitgesproken.

De SGP stemde voor afschaffing van het raadgevend referendum, maar had ook kritiek op de manier waarop D66-minister Ollongren de afschaffing er ‘doordrukte’ en noemde het staatsrechtelijk ‘niet zuiver’.