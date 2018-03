VVD-europarlementariër Hans van Baalen heeft niet de ambitie de afgetreden minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra op te volgen. Hij wil ook na de verkiezingen van volgend jaar in het Europees Parlement blijven.

Van Baalen zei in het NOS-programma Europa deze week dat zijn ‘ego te groot’ is om minister te worden. ‘De man die dat bepaalt heet Mark Rutte,’ voegde hij eraan toe. Premier Rutte zei eerder dat hij iemand zoekt met ‘een klein ego’.

Eerder gaf Tweede Kamerlid Han ten Broeke te kennen dat hij niet in de markt is om Zijlstra op te volgen. Ook voormalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers is niet beschikbaar.

VVD’er Zijlstra trad vorige week af omdat hij loog over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in 2006. Rutte kondigde daarna aan dat hij enige weken de tijd neemt om een opvolger te zoeken.