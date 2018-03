Minister Ank Bijleveld van Defensie gaat onderzoek doen naar het lekken van staatsgeheimen in de zaak rond militair Marco Kroon. ‘Intern gaan we kijken wie er iets naar buiten heeft gebracht,’ zei de minister.

Bijleveld deed haar uitspraken in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

Kroon zou tijdens een missie in de Afghaanse hoofdstad Kabul in 2007 een tegenstander hebben doodgeschoten. Zaterdag meldde dagblad De Telegraaf dat Kroon destijds op inlichtingenmissie was in Kabul en alleen en in burgerkleding op pad ging. De krant baseert zich daarbij op bronnen bij en rond defensie.

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur meldde vrijdagavond dat er in het Korps Commandotroepen grote onrust is ontstaan over de recente verklaringen van Kroon. Het tv-programma besloot na een verzoek van minister Bijleveld af te zien van publicatie van meer informatie over de zaak omdat daardoor mensenlevens in gevaar zouden komen.

‘In deze zaak zijn alleen verliezers’

‘Er staan hoge gevangenisstraffen op het lekken van staatsgeheimen. Ik hoop dat iedereen zich dat realiseert. Ik heb niet voor niets gezegd dat er mensen in levensgevaar zouden kunnen komen. In de zaak-Marco Kroon zijn geen winnaars, alleen verliezers. Daarom vind ik het ook heel vervelend dat hieromheen zo veel gegevens naar buiten komen,’ zei de minister.

Over Kroon zelf zei Bijleveld: ‘Het lijkt me verstandig dat hij er niets over zegt. Hij zoekt de publiciteit en daar spreken we hem op aan. Als zijn rechtspositie in het geding is, mag hij daar zeker wat over zeggen als militair, maar hij mag geen enkel staatsgeheim naar buiten brengen.’

‘Het was hij of ik’

‘Het was hij of ik,’ zei Kroon begin februari over het voorval waarbij hij zijn gijzelnemer doodde. Het is nog altijd onduidelijk wat hij op die missie ging doen en waarom hij het sterfgeval destijds niet bij zijn superieuren meldde. Naar eigen zeggen hield hij het incident lange tijd voor zich om de missie in Uruzgan niet in gevaar te brengen. Tien jaar na de gebeurtenissen trad Kroon er pas mee naar buiten.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt het incident waarbij Kroon in Afghanistan iemand doodde. Volgens de militair zelf deed hij dat uit zelfbescherming, en had de man hem eerder ontvoerd, gegijzeld en mishandeld.