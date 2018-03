Nederland heeft nieuwe prins: Hugo Klynstra

Hugo Klynstra, de 21-jarige, niet-erkende zoon van de Nederlandse prins Carlos de Bourbon de Parme, mag de naam en titel van zijn vader dragen. Dat oordeelde de Raad van State woensdag.

Carlos (48) is de oudste zoon van prinses Irene, de zus van prinses Beatrix.

Voordat de naamswijziging van Hugo officieel wordt doorgevoerd, is eerst nog een zogenoemd koninklijk besluit nodig. Daarna krijgt Klynstra de achternaam van zijn vader. Ook mag hij de titel prins en het predicaat Koninklijke Hoogheid voeren.

Klynstra niet automatisch lid van Koninklijk Huis

Deze wijziging wil echter niet zeggen dat Klynstra nu lid wordt van het Huis De Bourbon de Parme. ‘Dit is een privéaangelegenheid van het Huis zelf, daar gaat het Nederlandse adelsrecht niet over,’ aldus de Raad van State.

Carlos Hugo Klynstra maakte in maart 2015 gebruik van zijn wettelijk recht om een naamswijziging te vragen en voortaan als Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme door het leven te gaan. De toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (VVD) had dat verzoek ingewilligd. Zijn vader Carlos, inmiddels getrouwd en in dat huwelijk vader van twee dochters en een zoon, diende vervolgens een bezwaarschrift in. Dat bezwaar werd in november 2016 ongegrond verklaard door Van der Steur.

Carlos wil geen familierechtelijke band met zoon

De Raad van State was de laatste kans voor Carlos. De hoogste bestuursrechter oordeelde vandaag weer in het voordeel van de niet-erkende zoon. Verder beroep aantekenen is niet meer mogelijk. De advocaat van prins Carlos laat weten geen commentaar te geven op de uitspraak.

Hugo Klynstra is in 1997 geboren uit een relatie van Carlos met Brigitte Klynstra. Carlos ontkent zijn vaderschap niet, maar wenst geen familierechtelijke banden met zijn zoon.