Activist ‘moord op Sinterklaas’ zat vast bij intocht

Michael van Z. zat tijdens de intocht van Sinterklaas in Dokkum in de cel. Hij werd twee dagen voor de intocht vastgezet door de politie. Woensdag is bekend geworden dat Van Z. dreigde met een aanslag op Sinterklaas.

Van Z. werd vastgezet voor de intocht in Dokkum omdat hij werd verdacht van opruiing. Dat meldt De Telegraaf. De burgemeester van Dongeradeel liet eerder aan de krant weten dat er al maatregelen waren getroffen om de activist bij de intocht weg te houden. Van Z. is lid van de actiegroep De Grauwe Eeuw, die erop gebrand is om de schaduwkant van de Nederlandse geschiedenis te belichten met radicaal activisme.

‘We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten,’ schreef Van Z. vorig jaar oktober, met de toevoeging dat de moord bij voorkeur tijdens de landelijke intocht in Dokkum moest gebeuren. Daarbij moesten kinderen ‘bedekt worden onder stukken hersens en botsplinters. Zo zijn we voorgoed van dat feest af.’ Dezelfde dag werd het Facebookbericht verwijderd. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de zaak.

Kamerdebat aangevraagd

Leden van de Tweede Kamer reageerden geschokt op het nieuws. Er is een debat aangevraagd met minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus (CDA). ‘Man, wat een treurnis,’ reageert VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff woensdag op Twitter. ‘Wat ben je voor mens als je een ander wil doden voor je mening? Laten we in ons mooie land minder hysterisch schreeuwen en altijd relativeren als we discussiëren.’

Man, wat een treurnis. Wat ben je voor mens als je een ander wil doden voor je mening? Laten we in ons mooie land minder hysterisch schreeuwen en altijd relativeren als we discussiëren. En sterkte Sint Stefan..https://t.co/sIJovSdFZF — Klaas Dijkhoff (@dijkhoff) February 7, 2018

Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (PVV) spreekt van een ‘schokkend bericht’. Een aanvraag voor een Kamerdebat wordt gesteund door VVD, PVV, CDA en PvdA.