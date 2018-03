Baudet verweert zich tegen ‘smurrie’

De leiding van Forum voor Democratie (FvD) wil niet meer reageren op de kritiek die de partij de laatste tijd achtervolgt. ‘Ik denk dat we het punt hebben bereikt dat we het gewoon totaal moeten negeren,’ zegt voorman Thierry Baudet over de beschuldigingen van racisme en de klachten uit de achterban over een gebrek aan inspraak.

Baudet verweerde zich op een ledendag in het Tweede Kamergebouw tegen ‘de smurrie’ die over de partijtop zou zijn uitgestort. Hij kreeg veel vragen over het besluit om afgelopen vrijdag nog eens drie kritische leden die bij de Tweede Kamerverkiezingen nog op de verkiezingslijst stonden uit de partij te zetten.

‘Leden zagen te weinig ruimte voor eigen ambities’

Baudet doet de kwestie af als gestook van leden die te weinig ruimte zagen voor hun eigen ambities. Hij wil in het vervolg ‘de schouders ophalen’ en het ‘van ons laten afglijden’.

In een interview met het NRC vrijdag waarschuwt het geroyeerde drietal vastgoedbeheerder Arthur Legger, psychotherapeut Geert Reedijk en gynaecoloog Freek Jan Berkhout dat de ‘kaping’ van Forum voor Democratie door partijleider Thierry Baudet en penningmeester Henk Otten de partij dreigt te veranderen in een ‘sekte’ die afglijdt naar ‘extreem-rechts’. Deze ontwikkelingen maken van FvD volgens hen een ‘potentieel gevaarlijke mix’. Het drietal meent dat de partij is veranderd in een groep waar leider Baudet ‘solitair en arbitrair’ bepaalt wat er gebeurt.

‘Ik ben voor zijn charme gevallen’

‘Ze hebben onze partij afgepakt’, zegt Berkhout over de gang van zaken binnen FvD. Hij heeft spijt: ‘Ik ben voor zijn (Thierry Baudet red.) charme en snelle denken gevallen.’

‘De man is simpelweg briljant’, vult Legger aan. Ook Reedijk kan zich in die bewoordingen vinden. ‘Ik heb mij een soulmate van Thierry gevoeld, eindelijk kregen mijn gevoelens een stem,’ zegt hij.

Niet zeker of Baudet wel in eigen ideeën gelooft

Maar dat is volgens de drie nu wel anders. ‘Ik heb vooral gemerkt dat Baudet uiterst opportunistisch is en in zijn doel om status en geld te verwerven gewetenloos,’ zegt Legger. Of Baudet in de soms controversiële ideeën die hij steunt gelooft of niet, maakt hem niet uit: ‘Hij verspreidt het gedachtengoed.’

Op 6 februari stuurden Legger, Berkhout en Reedijk een kritische brief naar het FvD-bestuur naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Robert de Haze Winkelman en Betty Jo Wevers. Daarin pleitten ze voor meer democratie binnen het bestuur en de ontheffing van Henk Otten uit zijn functie. De drie werden vrijdag uit de partij gezet.

‘Uw acties zijn buitengewoon schadelijk’

In de brief die Legger vrijdag van de partij ontving staat: ‘Op basis van recente informatie heeft het partijbestuur geconstateerd dat u de afgelopen maanden op oneigenlijke wijze, zowel intern als via de media, geprobeerd heeft de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur te ondermijnen. (..) Uw acties zijn buitengewoon schadelijk voor Forum voor Democratie.’

Een week geleden kwam de partij ook uitgebreid in het nieuws toen de nummer drie op de verkiezingslijst Susan Teunissen uit eigen beweging haar lidmaatschap opzegde. ‘De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek is verre van democratisch,’ zei ze daarover. ‘Door de meest recente communicatie vanuit het bestuur is gebleken dat interne kritiek keihard wordt afgestraft.’ Ook Teunissen had een brief met kritiekpunten naar het partijbestuur gestuurd naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Wevers en de Haze Winkelman.

Na zijn royement uitte de Haze Winkelman op Twitter zijn ongenoegen over ‘het schrikbewind’ bij de partij. Zijn vertrek noemt hij ‘een bloody shame’.