Chaos bij FvD: Baudet royeert drie leden

Forum voor Democratie heeft vrijdag opnieuw leden geroyeerd. Het gaat om drie kandidaat-Kamerleden: Gert Reedijk stond bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar op plaats 8 op de lijst, Arthur Legger op plek 12 en Freek-Jan Berkhout op plek 17.

Het drietal schreef begin deze maand een kritische brief aan het partijbestuur nadat op 5 februari bekend werd dat Robert De Haze Winkelman en Betty Jo Wevers uit de partij werden gezet. Daarin pleitten de drie dissidenten voor een algemene ledenvergadering om de samenstelling van het bestuur te veranderen. Daarnaast moest het bestuur worden uitgebreid van drie naar zeven leden en moest penningmeester Henk Otten uit zijn functie worden ontheven. De reden daarvoor stond niet in de brief.

Vandaag kregen ze een brief terug van partijleider Thierry Baudet en secretaris Rob Rooken.

Daarin staat dat de partij besloten heeft hun lidmaatschap te beëindigen. ‘Op basis van recente informatie heeft het partijbestuur geconstateerd dat u de afgelopen maanden op oneigenlijke wijze, zowel intern als via de media, geprobeerd heeft de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur te ondermijnen. (..) Uw acties zijn buitengewoon schadelijk voor Forum voor Democratie.’

Volgens de brief kan het drietal nog wel bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Lees onder de afbeelding verder.

In een reactie op haar site laat de partij weten ‘het drietal onderdeel was van de groep van circa 10-20 leden die het niet eens waren met de door het partijbestuur ingezette koers van gecontroleerde groei; zij wilden daarentegen doorgaan op de lijn van voormalig VVD-prominent De Haze Winkelman die een VVD-achtige structuur wilde invoeren bij FVD.’ Wat er met die structuur wordt bedoeld, wordt niet in het bericht uitgelegd.

Forum voor Democratie is de afgelopen weken bijna onafgebroken in het nieuws geweest. De storm begon 2 februari toen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) bij de Ien Dales-lezing in Nijmegen harde woorden sprak over partijleider Baudet en stelde dat hij een groter gevaar is voor Nederland dan PVV-leider Geert Wilders. De dag erop deed Baudet aangifte tegen de minister wegens smaad en laster.

Twee leden zelf opgestapt

Op 8 februari werd bekend dat historicus Frank Ankersmit in december vorig jaar vertrok als lid van FvD. Ankersmit stond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart op plek 29 als lijstduwer. Uit onvrede over de koers schreef hij eind 2017 een brief aan Baudet waarin hij de partij vaarwel zei.

Een dag later stapte de nummer drie van de lijst – Susan Theunissen – op uit onvrede over de koers. ‘De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek is verre van democratisch,’ zei ze daarover. ‘Door de meest recente communicatie vanuit het bestuur is gebleken dat interne kritiek keihard wordt afgestraft.’ Ook Theunissen had een brief met kritiekpunten naar het partijbestuur gestuurd naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Wevers en De Haze Winkelman.

Ook aanwas voor partij

Rechtsgeleerde en publicist Paul Cliteur sluit zich juist aan bij de partij, meldde de website van FvD op 9 februari. Per 1 maart wordt hij de nieuwe voorzitter van het wetenschappelijk bureau (Renaissance Instituut) van de partij. Cliteur gaat zich onder meer richten op het opzetten van wetenschappelijke onderzoeken en het uitbouwen van het (internationale) netwerk van FvD.

Het eerste onderzoek van het Renaissance Instituut was al gestart door de vorige voorzitter, Paul Frentrop, en gaat over de kosten van immigratie. Daarover maakt de partij binnenkort meer bekend.

FvD heeft in de Tweede Kamer twee zetels: Baudet is fractievoorzitter, advocaat Theo Hiddema is het andere Kamerlid.