Het is een onstuimige week voor het Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet. Na een storm van kritiek op de partijdemocratie van FvD, slaat de partij terug: ‘in de afgelopen week hebben minder dan tien leden hun lidmaatschap opgezegd, en zijn er meer dan 500 leden bijgekomen.’

De partij is sinds vorige week vrijdag – toen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) haar pijlen richtte op Thierry Baudet – bijna onafgebroken in het nieuws.

Geroyeerde en opgestapte leden

Afgelopen maandag royeerde Forum voor Democratie de twee oud VVD’ers Robert de Haze Winkelman en Betty Jo Wevers, omdat ze een ‘machtsgreep’ zouden hebben willen plegen binnen de partij.

Een dag later kreeg NRC Handelsblad een brief in handen van drie leden van FvD waarin zij hun zorgen uitten over de koers van de partij. De drie dissidenten, Arthur Legger, Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk, wilden een algemene ledenvergadering uitroepen, om zo de samenstelling van het bestuur te veranderen. Dat bestuur moest worden uitgebreid van drie naar zeven leden en penningmeester Henk Otten moest uit zijn functie worden ontheven.

Donderdag werd bovendien bekend dat historicus Frank Ankersmit in december vorig jaar vertrok als lid van FvD. Ankersmit stond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart op plek 29 als lijstduwer. Uit onvrede over de koers schreef hij eind 2017 een brief aan Baudet waarin hij de partij vaarwel zei. En tot overmaat van ramp maakte Susan Teunnissen – voormalig FvD-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen – bekend haar lidmaatschap op te zeggen, gezien de ‘koers die FvD is ingeslagen’.

‘Ontevreden leden vervullen geen rol van betekenis’

FvD noemt de ophef vrijdag in een verklaring (getiteld ‘Update uitbouw partijorganisatie FvD’) op haar website overdreven, en laat weten dat ‘een beperkt aantal van tien tot maximaal twintig van de 23.000 leden’ onvrede heeft geuit over de partijorganisatie.

‘Geen van deze leden vervult een rol van betekenis binnen de partijorganisatie van FvD’, maar ‘journalisten sprongen er bovenop,’ aldus de partij. Dat ‘kleine aantal’ leden houdt er standpunten op na die niet stroken met de ideeën van Forum, aldus de partij; ‘waar hun voorstellen op neerkomen is de creatie van achterhaalde partijbaron-structuren, kamercentrales etc. Precies dat vinden wij juist heel ondemocratisch.’ De partij wil naar eigen zeggen een ‘snel wendbare speedboat blijven’, en ‘geen logge olietanker worden’ zoals andere partijen.

Bovendien heeft de partij het afgelopen jaar ruim 23.000 nieuwe leden binnengehaald, staat in de verklaring, ‘en deze groei is echt niet te danken aan het kleine groepje leden dat nu klaagt over onvoldoende inspraakorganen’. Die groei is volgens Forum zelf te danken aan ‘de unieke synergie tussen Thierry Baudet en Theo Hiddema in de Tweede Kamer’ en het ‘kernteam’ van FvD.

Volgens de partij hebben in de afgelopen dagen minder dan tien mensen hun lidmaatschap opgezegd naar aanleiding van de ontstane ophef, en zijn er meer dan 500 nieuwe leden bijgekomen. ‘Het verhaal over “onrust” wordt dus enorm opgeblazen,’ aldus FvD, en het partijbestuur zou door alle significante betrokkenen worden gesteund.