Uitbreiding Lelystad zeker jaar uitgesteld

De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld. Dat maakt minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat vandaag bekend.

Dat melden RTL Nieuws en De Telegraaf.

Volgens de plannen zou Lelystad Airport per april 2019 worden uitgebreid en veel vakantievluchten over gaan nemen van Schiphol. Het zou gaan om 10.000 vliegbewegingen tot 2023.

Maar Van Nieuwenhuizen wil naar verluidt meer tijd om onderzoek naar geluidsoverlast en luchtvervuiling te doen. In vooral Gelderland en Overijssel is er veel weerstand ontstaan tegen de lage aanvliegroutes. Burgers vinden dat ze onvoldoende worden betrokken bij het proces. Een eerder onderzoek met meetgegevens over de geluidsoverlast bleek fouten te bevatten.

Mogelijk gevaarlijke situaties op Schiphol

De uitbreiding van Lelystad moet de last voor Schiphol verlichten. Schiphol-topman Jos Nijhuis zei vorige week nog dat uitbreiding van Lelystad per april volgend jaar hard nodig is. Anders dreigt het te druk te worden op de luchthaven en ontstaan er mogelijk gevaarlijke situaties in het luchtruim. Lelystad Airport is in handen van de Schiphol Group.

De ChristenUnie pleitte al eerder voor uitstel van uitbreiding. ‘Een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak is veel belangrijker dan april 2019 als datum,’ zei Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) in januari. Ook D66 had twijfels. In december hield Van Nieuwenhuizen ook al een slag om de arm voor wat betreft de ingangsdatum. Ze zei dat de veiligheid gegarandeerd moet zijn. ‘Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat maar zo.’

Tweede keer dat uitbreiding wordt vertraagd

Het is de tweede keer dat de uitbreiding wordt uitgesteld. Aanvankelijk was 1 april dit jaar de streefdatum. De vertraging in 2016 ontstond doordat een nieuwe indeling van de vertrek- en aanvliegroutes langer duurde dan verwacht.

Het uitstel is ‘logisch’, reageert Bruins (CU). ‘De minister maakt de enig juiste keuze.’ Ook D66 is tevreden. Het vliegveld kan pas open kan als er goed onderzoek aan ten grondslag ligt, vindt luchtvaartwoordvoerder Jan Paternotte.

Partijen willen dat van uitstel afstel komt

Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid van het CDA: ‘Zorgvuldigheid in het proces staat voorop. Goed dat de minister dit ook inziet en daarom de opening uitstelt tot 2020. Hiermee komt zij tegemoet aan de zorgen van de inwoners en dat onderstreept het CDA van harte. De extra tijd is van groot belang om het vertrouwen van onze inwoners te herstellen.’

GroenLinks ziet graag dat van uitstel afstel komt, laat Kamerlid Suzanne Kröger op Twitter weten. Ze krijgt daarin bijval van SP, Partij voor de Dieren en de PVV.

Door de geweldige inzet van bewoners maakt de minister nu eindelijk een pas op de plaats. Alleen lost een jaar uitstel niets op. Het luchtruim is té vol en groei luchtvaart staat haaks op klimaatdoelen. Wat @GroenLinks betreft wordt uitstel afstel. https://t.co/IiHz0eAcyO — Suzanne Kröger (@suzanne_GL) February 21, 2018

Dion Graus, Tweede Kamerlid voor de PVV: ‘Als langstzittende woordvoerder luchtvaart zeg ik jaar in jaar uit dat we moeten stoppen met de ontwikkeling van Lelystad. Laat Schiphol verder groeien. Dan voorkom je dat miljoenen mensen die er niet voor hebben gekozen in de buurt van een luchthaven te wonen enige overlast ondervinden. Het is een dossier dat een parlementaire enquête waardig is.’

Investeerders zijn ontevreden over het besluit. Dirk Jan Verdoorn van initiatiefgroep Lelystad Airport moet door!: ‘Hoe moet je in dit land ondernemen als je er niet op kunt vertrouwen dat de overheid zijn afspraken nakomt? Tal van ondernemingen hebben investeringen gedaan. Die leveren niet de verwachte omzet op.’