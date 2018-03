Terwijl zijn andere coalitiegenoten hem steunen, vindt CDA-leider Sybrand Buma dat minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra opheldering moet geven over zijn leugen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Het CDA steunt de wens van de oppositie om een debat te houden met Zijlstra, laat Buma weten.

Sterker nog: Buma wil dat Zijlstra nog voor zijn vertrek naar Rusland – dinsdag – naar de Kamer komt.

Fictief verhaal over ontmoeting met Poetin

Zijlstra reist dinsdag af naar Moskou voor een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Maandagochtend bleek dat Zijlstra loog over een ontmoeting met Poetin. Hij beweerde in een toespraak in mei 2016 over de gevaren van een breuk met Rusland dat hij in 2006 als medewerker van Shell aanwezig was geweest in de datsja van Poetin. ‘Ik was weggestopt achter in het zaaltje waarin het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot Rusland. Want Groot Rusland is waar hij naar terug wil. En zijn antwoord was: dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan was nice to have,’ aldus Zijlstra.

Volgens Zijlstra heeft hij het verhaal voor het eerst in 2014 opgevoerd. Ook kwam de anekdote goed van pas toen hij zijn aanstelling als minister van Buitenlandse Zaken moest verdedigen: een ontmoeting met Poetin suggereerde dat hij minder onervaren was dan tegenstanders suggereerden.

Zijlstra geeft toe dat hij niet aanwezig was bij deze ontmoeting, maar dat hij het verhaal uit tweede hand had. De minister van Buitenlandse Zaken beweert dat hij zichzelf in het verhaal heeft gemanoeuvreerd, om zijn bron te beschermen. ‘Het geeft een verhaal inhoudelijk veel meer kracht als je het verhaal uit jezelf vertelt,’ zei Zijlstra tegen de Volkskrant, ‘Maar het feit dat we dit interview nu hebben… nu denk ik dat het niet verstandig was.’ Over de juistheid van het verhaal, bestaat volgens Zijlstra geen twijfel. Hij heeft naar eigen zeggen ‘geen desinformatie verspreid’.

Kijk hier de toespraak terug

Buma wil reactie van Zijlstra afwachten

Buma laat zich nog niet uit over eventuele gevolgen van de misstap van Zijlstra. ‘Natuurlijk moeten we zijn reactie afwachten. Ik vind wel dat wat hij nu doet de juiste wijze is, namelijk erkennen dat dit een fout was en ook laten zien dat hij dat wil herstellen.’ Daarnaast laat Buma doorschemeren dat hij niet twijfelt aan de inhoud van Zijlstra’s verhaal, namelijk dat Rusland wil uitbreiden. De geloofwaardigheid van het Nederlandse buitenlandbeleid zou daarom niet in het geding zijn, aldus Buma.

Zijlstra zelf kruipt dinsdag diep door het stof over de leugen die hij heeft verteld over zijn ontmoeting met Poetin. ‘Het was dom, onverstandig en het spijt me dat ik het op deze manier heb aangepakt,’ aldus Zijlstra.

Intussen zorgt de actie van Zijlstra voor hilariteit op sociale media. Onder de hashtag #HalbeWasErbij verspreiden gebruikers foto’s van historische gebeurtenissen, waarin de beeltenis van Zijlstra is gefotoshopt.