D66 Rotterdam wil minder straten vernoemen naar ‘witte mannen’

De Rotterdamse fractie van D66 wil in de toekomst minder namen van ‘witte mannen’ op straatnaambordjes zien prijken. De partij pleit in de gemeenteraad voor een ‘diverser’ straatnamenbeleid.

D66-raadslid Nadia Arsieni zei woensdagavond in de gemeenteraad dat ’92 procent van de vernoemde straatnamen naar witte mannen verwijst’, meldt dagblad AD. ‘Mannen en vrouwen uit allerlei culturen maken een belangrijk verschil voor onze wereldstad. Dat moeten we terugzien op straat.’

D66 wil ‘diversiteit’ als voorwaarde voor straatnamen

De partij diende, samen met het ‘links-islamitische blok’ dat bestaat uit SP, GroenLinks, PvdA en NIDA, een voorstel in om dit voor elkaar te krijgen. Daar wordt later over gestemd.

Straatnamen worden gekozen door een straatnamencommissie. Voor het kiezen van namen zijn regels en richtlijnen maar ‘diversiteit’ maakt daarvan geen deel uit. De partijen willen dat dit aspect expliciet in de richtlijnen wordt opgenomen.

Een van de regels is dat een naam pas kan worden gebruikt als straatnaam als de persoon in kwestie ten minste tien jaar dood is. Arsieni wil de grens verlagen naar een jaar. Ze deed direct het voorstel om een straat te vernoemen naar het onlangs overleden D66-raadslid Gerda Eeuwijk. ‘Zou het niet mooi zijn als we over een jaar ergens in Rotterdam de Gerda Eeuwijkstraat hebben?’ vroeg Arsieni zich hardop af.

Overigens heeft de gemeenteraad in Urk dinsdag juist unaniem een motie aangenomen waarmee een tegengesteld signaal wordt afgegeven. Urk gaat straten in een nieuwe wijk vernoemen naar ‘helden van weleer’, zoals Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen.

Samenwerking met links-islamitisch blok

De partijen waarmee D66 in Rotterdam het voorstel indient – SP, GroenLinks, PvdA en NIDA – kondigden vorige week aan samen te gaan werken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als het ‘Links Verbond’.

De linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA zijn erop gebrand om Leefbaar Rotterdam het bestuur uit te werken, en zijn daarvoor bereid samen te werken met de islamitische partij NIDA. Ze vrezen een college waarvan Leefbaar Rotterdam opnieuw deel uitmaakt. Ze noemen dat scenario een ‘nachtmerrie’. Het is een unicum: nog nooit sloten linkse partijen formeel een verbond met een moslimpartij.

Als het Links Verbond bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart de grootste wordt, willen de partijen het initiatief nemen om een college te vormen. Volgens de partijen is het verschil met linkse samenwerkingen in steden als Amsterdam en Den Haag dat het stadsbestuur in Rotterdam ‘echt linksom of rechtsom’ kan.