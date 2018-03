De uitvaart van Ruud Lubbers in beeld

Bij de herdenkingsdienst voor oud-premier Ruud Lubbers (CDA) veel bekende oud-politici aanwezig. Lubbers, die vorige week donderdag zijn laatste adem uitblies, wordt dinsdagmiddag in familiekring begraven.

Om twaalf uur is er voor genodigden een besloten herdenkingsdienst in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam.

Bij de dienst zijn alle nog levende oud-premiers aanwezig: Dries van Agt, Wim Kok en Jan Peter Balkenende. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb is in de kathedraal om zijn plaatsgenoot de laatste eer te bewijzen. Prominente CDA’ers Elco Brinkman, Hans van den Broek en Wim Deetman zijn ook in Rotterdam om hun partijgenoot een laatste eer te bewijzen.