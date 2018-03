DENK: noem ons geen landverraders

Kamerleden van DENK worden geïntimideerd en bedreigd, zegt de partij. Daarom roept de partij ‘iedereen’ op te stoppen Kamerleden uit te maken voor ‘landverrader’.

‘Stop de beschuldigingen tegen alle Kamerleden van landverraad,’ schrijft DENK in een persbericht op de eigen site. De partij, die met Tunahan Kuzu, Selcuk Öztürk en Farid Azarkan met drie zetels is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, noemt geen namen maar richt zich tegen ‘diverse opiniemakers en een aantal mediaorganisaties’. ‘Ongenuanceerde uitspraken en onjuiste en ophitsende krantenkoppen zorgen er mede voor dat Tunahan Kuzu helaas meermaals wordt bedreigd en daardoor op dit moment geen campagne meer kan voeren zonder zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen.’

Turkse Nederlanders moeten ‘kleur bekennen’

De uitingen tegen DENK-Kamerleden volgen op de actie van DENK vorige week rond de zaak van de Armeense genocide. DENK-leider Kuzu zei toen in een interview met de Turkse zender Ahaber dat Nederlandse kandidaat-raadsleden met een Turkse achtergrond ‘kleur moeten bekennen’ over de Armeense genocide. Hij noemde partijen als de VVD en ‘vooral D66’.

De Tweede Kamer beschouwt de moord op honderdduizenden Armeniërs ten tijde van het Ottomaanse Rijk (1915) als volkenmoord, terwijl Turkije die als gerechtvaardigd beschouwt omdat Armeniërs zouden hebben geheuld met de Russische vijand. ‘De Turkse staatsburgers zijn sowieso van mening dat het erkennen van zoiets onacceptabel is voor ons. Dus moeten de kandidaten voor de gemeenteraad zichzelf hierover bevragen,’ zei Kuzu.

Pro-Erdogansite: vijf Kamerleden hebben ‘het moederland verraden’

Een dag nadat Kuzu zijn uitlatingen deed, nagelde de pro-Erdoganwebsite En Son Haber vijf Nederlandse Kamerleden met een Turkse achtergrond aan de schanpaal. Sadet Karabulut, Cem Lacin (SP), Zihni Özdil, Nevin Özütok (GroenLinks) en Dilan Yesilgöz (VVD) werd verweten dat ‘zij het moederland hebben verraden’ omdat ze voor de erkenning van de Armeense genocide hebben gestemd. Maandag kwamen de fractievoorzitters Klaas Dijkhoff (VVD), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) met een gezamenlijke steunbetuiging aan het vijftal.

Het persbericht op de site van DENK rept met geen woord over die kwestie, maar meldt wel dat ‘alle vormen van bedreiging en intimidatie’ ten aanzien van Kamerleden onacceptabel zijn. ‘Het lijkt er op dat het hebben van een andere mening de laatste jaren automatisch resulteert in bedreigingen en intimidaties.’ DENK beweert te staan voor de vrijheid van meningsuiting van alle Kamerleden, ‘of je nu Öztürk heet of Özütok’. Eerstgenoemde, mede-oprichter van DENK, roept ‘iedereen’ op Kamerleden niet meer uit te maken voor ‘landverrader’.

Voormalig PvdA-Kamerlid: Kuzu en Öztürk intimideerden me

DENK wijst op Kamervragen die Öztürk in 2016 zou hebben gesteld over de veiligheid van toenmalig PvdA-Kamerlid Keklik Yücel. Vorig jaar deed Yücel een boekje open over het gedrag van haar voormalig partijgenoten Kuzu en Öztürk. Ze vertelde dat de twee, toen zij nog deel uitmaakten van de PvdA-fractie, haar intimideerden, bijvoorbeeld door te ‘regelen’ dat een Turkse cameraploeg haar volgde tijdens debatten.

Kuzu opent vaker de aanval op politici met een migratieachtergrond: hij en Öztürk brachten op sociale media verscheidene keren het stemgedrag van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse Tweede Kamerleden onder de aandacht. Daarbij toonden zij foto’s van deze Kamerleden. Die zouden ‘hun achtergrond verloochenen’.