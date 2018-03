Geroyeerd FvD-lid: partij is sekte geworden

Arthur Legger heeft een boekje opengedaan over Forum voor Democratie, de partij waar hij vandaag uit werd gezet. ‘Het is steeds meer een politieke sekte geworden met als doel een pure Nederlandse cultuur te maken.’

Dat zegt Legger tegen RTL Nieuws. Via de mail moest hij vandaag vernemen dat hij niet langer lid is van de partij.

‘Thierry Baudet bepaalt alles,’ zegt hij tegen het nieuwsprogramma. ‘Samen met zijn vriendje Henk Otten (de penningmeester red.). Het is totaal on-democratisch.’

Op 6 februari stuurde Legger, samen met Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk een kritische brief naar het FvD-bestuur naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Robert de Haze Winkelman en Betty Jo Wevers. Daarin pleitten ze voor meer democratie binnen het bestuur en de ontheffing van Henk Otten uit zijn functie. De drie werden vandaag uit de partij gezet.

‘Er is geen interesse in meningen’

‘We hebben twee formele algemene ledenvergaderingen gehad,’ gaat Legger verder. ‘Eentje in 2016 en eentje in 2017. De statuten zijn nooit aan de leden ter stemming voorgelegd. Er worden geen notulen gemaakt. Er is geen interesse in meningen. Er is geen overleg en geen ruimte voor kritiek.’

Volgens Legger wordt de koers van FvD steeds extremer. Hij maakt zich naar eigen zeggen ernstig zorgen over de partij. Tegen de beëindiging van zijn lidmaatschap heeft hij bezwaar aangetekend.

‘Uw acties zijn buitengewoon schadelijk’

In de brief die Legger vandaag van de partij ontving staat: ‘Op basis van recente informatie heeft het partijbestuur geconstateerd dat u de afgelopen maanden op oneigenlijke wijze, zowel intern als via de media, geprobeerd heeft de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur te ondermijnen. (..) Uw acties zijn buitengewoon schadelijk voor Forum voor Democratie.’

En in een reactie op haar site laat de partij weten dat ‘het drietal onderdeel was van de groep van circa 10-20 leden die het niet eens waren met de door het partijbestuur ingezette koers van gecontroleerde groei; zij wilden daarentegen doorgaan op de lijn van voormalig VVD-prominent De Haze Winkelman die een VVD-achtige structuur wilde invoeren bij FvD.’ Wat er met die structuur wordt bedoeld, wordt niet in het bericht uitgelegd.

Ledenbestand groot genoeg om uit te putten

Een week geleden kwam de partij uitgebreid in het nieuws toen de nummer drie op de verkiezingslijst Susan Teunissen uit eigen beweging opstapte. ‘De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek is verre van democratisch,’ zei ze daarover. ‘Door de meest recente communicatie vanuit het bestuur is gebleken dat interne kritiek keihard wordt afgestraft.’ Ook Teunissen had een brief met kritiekpunten naar het partijbestuur gestuurd naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Wevers en de Haze Winkelman.

Baudet zelf is volgens Legger overigens totaal niet bezorgd om het wegvallen van leden. Volgens de voorman heeft hij een ledenbestand (ongeveer 23.000 leden red.) dat groot genoeg is om uit te putten.