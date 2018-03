Hof: Ontvoerde Insiya hoeft toch niet terug naar Nederland

Een treurig besluit voor de familie van het ontvoerde meisje Insiya Hemani. Het gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag een eerder besluit dat ze terug moet naar Nederland, vernietigd.

Het hof vindt de zaak ‘zo nauw verbonden’ met India, dat Nederlandse rechters niet bevoegd zijn om het besluit te nemen.

Het impliceert dat de strijd over het terugbrengen van Insiya (3) in India moet worden uitgevochten. Eind vorig jaar oordeelde de rechtbank dat de peuter onmiddellijk moest terugkeren, tot grote vreugde van haar moeder Nadia Rashid.

Vader Insiya: ‘stap dichterbij om discriminatie te voorkomen’

Shehzad Hemani, de vader van Insiya, ging daar echter tegen in beroep. Het gerechtshof verklaart zich onbevoegd in de kwestie. De moeder van Insiya is ook in India naar de rechter gestapt om haar dochter terug te krijgen. Het hof vindt dat de besluitvorming daar moet liggen, staat in het vonnis.

Eind vorige maand maakte moeder Nadia Rashid bekend dat de Indiase rechter heeft beslist dat haar dochter terug moet naar Nederland. Dat zou voor eind maart moeten gebeuren. De vader heeft echter hoger beroep aangetekend tegen dit besluit, aldus zijn advocaat Gerard Spong. Het is nog niet duidelijk wanneer dit dient. Vader Hemani laat in een reactie aan Elsevier Weekblad weten blij te zijn met de uitspraak, die volgens hem ‘het Nederlandse beleid op een positief traject brengt om de discriminatie van buitenlandse ouders te voorkomen’.

Ingewikkelde juridische kwestie

Het is een ingewikkelde kwestie. Hoewel Insiya in Nederland is geboren en de Nederlandse nationaliteit heeft, vindt het hof dat de zaak bij India ligt, omdat het huwelijk tussen Insiya’s ouders daar is voltrokken en ze daar woonden. Rashid wilde van Hemani scheiden, en verhuisde eind 2014 naar Nederland. De vader vindt dat het kind thuishoort in India.

Insiya werd in september 2016 gekidnapt uit het huis van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Inclusief de vader verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) acht mensen van betrokkenheid bij de ontvoering. Een aantal van hen, onder wie de vader, verblijft in het buitenland.

Insiya zou in de Indiase miljoenenstad Mumbai bij haar vader wonen. Pogingen om de vader naar Nederland te krijgen, zijn tot nu toe gestrand bij de Indiase autoriteiten.