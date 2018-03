Hoogoplopend conflict Kuzu en Karabulut over Turkse invasie

In de Tweede Kamer lopen de gemoederen hoog op in een debat over de Turkse inval in de Noord-Syrische regio Afrin. SP-Kamerlid Sadet Karabulut kwam in botsing met DENK-leider Tunahan Kuzu: ‘Turkije steunt jihadisten en terroristen, waarom veroordeelt Kuzu dat niet?’

In het Kamerdebat wordt de Turkse inval in Noord-Syrië behandeld. Het Turkse leger trok drie weken geleden de Syrische grens over en bezette de omgeving rond de stad Afrin. Naar eigen zeggen is de inval noodzakelijk om dreiging van Koerdische terroristen te voorkomen. Bewijs voor een dergelijke dreiging is nog niet geleverd.

Kuzu: Turkije moet zich verdedigen tegen terrorisme

Karabulut constateert dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zonder mandaat in Noord-Syrië een invasie heeft uitgevoerd. Volgens Karabulut werkt het Turkse leger samen met de terroristische organisatie Al-Nusra, een groepering die voorheen was gelieerd aan Al-Qa’ida. Volgens Kuzu is de aanval van Turkije gerechtvaardigd omdat Turkije zich moet kunnen verdedigen tegen de Koerdische verzetsbeweging PKK.

Turkije moet zich schamen voor de barbarij in Afrin, vindt Afshin Ellian

Volgens Kuzu is de YPG, de Koerdische militie die is gelieerd aan de PKK, ook een terroristische organisatie. Ook verklaart hij dat de NAVO heeft vastgesteld dat Turkije een belangrijk slachtoffer is van terrorisme en het daarom gerechtvaardigd is om een inval te doen in Noord-Syrië.

Karabulut: ‘Dit debat gaat niet over integratie’

Ook vraagt Kuzu aan Karabulut of ze afstand wil nemen van geweld tegen Turkse organisaties in Nederland. ‘Intimidaties mogen niet,’ antwoordt Karabulut, ‘maar mensen neerzetten als terrorist en fascist mag ook niet. We hebben het hier over Noord-Syrië, en niet over integratie.’

D66 wil dat Turkije bewijs levert voor het gevaar, anders wil D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma dat de Europese Unie de Turkse inval veroordeelt. Vooralsnog ontbreekt dat bewijs. Ook Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) beklaagt zich hierover: ‘Wanneer wordt de inval veroordeeld? De regering moet zich scherper uitspreken.’ Eerder zei Halbe Zijlstra (VVD), de minister van Buitenlandse Zaken die deze week aftrad, ‘begrip te hebben’ voor de inval van Turkije.

VVD keurt de actie af. Kamerlid Han ten Broeke: ‘Turkije heeft geen enkele beroep gedaan op het handvest van de VN voor zelfverdediging. De Turkse regering handelt onbehoorlijk, in eigen regio en bij ons.’

De coalitiepartijen zijn tegen een eenzijdige veroordeling van de Turkse inval in Afrin. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat de NAVO-landen de invasie gezamenlijk moeten veroordelen zolang daarvoor geen rechtvaardiging wordt gegeven. Het kabinet wacht nog op bewijs van Turkse kant.

Morgen debat over de Turkse aanval op Afrin. Gaat onze regering nu wèl deze illegale Turkse aanval op Koerdische strijders die vechten tegen de IS veroordelen?! Vandaag in @trouw : de Turkse inval is een flagrante schending van het internationaal recht. #recht #rechtvaardigheid pic.twitter.com/Q1OjErM5QZ — Sadet Karabulut (@SadetKarabulut) 14 februari 2018

