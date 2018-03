Hugo moet van zonnebank af en 50Plus haalt het niet

Terwijl de Kamer afschaffing van het referendum steunt, blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek dat een kiezersmeerderheid voor het referendum is. De steun is hoog onder alle opleidingsgroepen, behalve academici. Verder vindt 70 procent van de kiezers dat Kamerleden die uit een partij stappen hun zetel moeten opgeven. Kiezers die economisch links en cultureel rechts denken, blijken zich relatief meer ondervertegenwoordigd te voelen. ‘Deze links-nationalistische kiezers vormen een aanzienlijk deel van de bevolking, maar hebben geen partij die hen op beide thema’s bedient.’ En het PvdA-verlies in 2017 kwam niet door Rutte II.