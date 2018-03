IS-strijder kwam met vals paspoort naar Nederland

De Syrische IS-strijder die in september opdook in het Amsterdamse debatcentrum De Balie en daar een film bezocht, kwam in 2014 met een gestolen ‘blanco paspoort’ naar Nederland.

Dat melden bronnen aan De Volkskrant. Islamitische Staat (IS) gebruikt zulke ‘blanco paspoorten’ om jihadstrijders Europa in te smokkelen en heeft tijdens de burgeroorlog in het land duizenden van deze documenten in handen gekregen. Omdat de paspoorten ‘leeg’ zijn, kunnen valse persoonsgegevens worden ingevuld. Westerse inlichtingendiensten delen de serienummers van de paspoorten in databanken met elkaar. Ook het serienummer van het paspoort van de IS-strijder staat daarin. Het kan verklaren waarom de AIVD, waar de man bekend stond als ‘een zwaar geval’, hem al in beeld had voor zijn bezoek aan De Balie.

In november ontstond grote onrust toen bleek dat twee maanden daarvoor een IS-strijder zomaar in het publiek bij een filmvertoning over de inmiddels gevallen ‘IS-hoofdstad’ Raqqa was gaan zitten. Makers van de film – een burgeractiegroep – herkenden de IS-strijder in het publiek. Ze probeerden foto’s te maken, maar hij sloeg op de vlucht. Hoe hij gewoon tussen het publiek kon gaan zitten, is niet duidelijk. Het debatcentrum had vooraf veiligheidsmaatregelen genomen en de politie ingeseind.

Bevestigde banden met jihadistische groepering

De man kan niet zomaar worden uitgezet. Volgens internationaal recht mag een Syriër die meevocht met IS niet worden teruggestuurd naar zijn thuisland zolang daar nog oorlog is. De man zelf ontkende overigens tegen Nieuwsuur en De Volkskrant dat hij ooit deel uitmaakte van IS, maar bevestigde banden met Ahrar al-Sham – een jihadistische groep die tot 2014 optrok met terreurgroep Al Nusra en later met IS. Na zijn komst in 2014 naar Nederland kreeg hij een verblijfsvergunning. Hij loopt vrij in Amsterdam rond en zou werken in een café in de stad.

Eerder deze maand werd bekend dat in 2015 en 2016 rond de dertig asielzoekers Nederland binnenkwamen met een ‘IS-paspoort’. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet ‘geen grond’ om hen uit te zetten, omdat ze geen ‘aantoonbaar gevaar’ voor de nationale veiligheid zouden vormen.

Onder veiligheidsdiensten bestaat grote zorg over potentiële terroristen die met een vals Syrisch paspoort afreizen naar Europa en zich onder de vluchtelingenstroom begeven. Zo kwamen twee betrokkenen bij de aanslagen in Parijs in november 2015 aan in Griekenland met zo’n paspoort op zak.