Oud-D66-leider Jan Terlouw heeft flink uitgehaald naar zijn eigen partij. Hij vindt dat D66 de waarden van de partij aantast door het raadgevend referendum af te schaffen en een volksraadpleging daarover af te wijzen.

‘Simpeler kan toch niet,’ zegt de 86-jarige Terlouw tegen de Zeeuwse krant PZC over een ‘referendum over het referendum’. Terlouw sprak donderdagavond tijdens een bijeenkomst in Middelburg.

‘Afschaffen referendum druist in tegen D66-beginselen’

Hij hekelt de opstelling van zijn partij. ‘Laat ik even doen aan zelfkritiek. Het kabinet is het referendum aan het afschaffen. Nou, in de eerste beginselen van D66 stond: een fundamentele democratisering van de samenleving. Een van de middelen is een referendum – als je tenminste eenvoudige, begrijpelijke vragen kunt stellen. Nou, ik weet er een: “Bent u voor of tegen het afschaffen van het referendum?” Simpeler kan toch niet? Maar nee hoor, die vraag gaat niet gesteld worden. Vind ik ernstig. Mijn eigen partij doet het, onze minister. Vind ik ernstig. En zo zie ik overal de democratie verzwakken, in plaats van versterken,’ aldus Terlouw.

Ook in de Tweede Kamer werd D66, en dan vooral minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, hard aangevallen wegens het afschaffen van het raadgevend referendum. Oppositiepartijen vroegen zich hardop af wat het zegt over een partij als die zo gemakkelijk van een kroonjuweel afstapt.

Ollongren: ‘Referendum zaait verwarring’

Ollongren probeerde haar besluit te verdedigen. Een kabinet hoeft de uitslag niet op te volgen, zei ze. Daardoor zou volgens haar verwarring kunnen ontstaan. ‘Dat zet mensen op het verkeerde been.’ Maar SP-Kamerlid Ronald Van Raak noemde die uitleg ‘gênant’. ‘Dit is zo’n flauwekul. Minister onwaardig,’ zei de SP’er.

Voor het kabinetsplan is een meerderheid in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen VVD en CDA zijn groot voorstander van afschaffen. Op 21 maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, heeft het laatste referendum plaats. Dat gaat over de sleepwet. De regering heeft al laten weten dat ze de uitslag daarvan negeert.