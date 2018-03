Syriëganger Marouane Boulahyani zette zijn eigen dood in scène en wil terug naar Nederland. Dat schrijft hij in een open brief aan de rechtbank, die hij waarschuwt om zich niet te laten beïnvloeden door ‘politici als Annabel Nanninga’.

In december gingen er geruchten dat de Syriëganger uit Arnhem, die in 2013 vrijwillig naar door Islamitische Staat (IS) bezet gebied was vertrokken om zich aan te sluiten bij jihadistische groepen, was omgekomen bij een veldslag. Maar dat blijkt niet te kloppen: in een brief aan de rechtbank, die is gepubliceerd door omroep WNL, schrijft Boulahyani dat hij zijn dood in scène heeft gezet.

Samen met onder anderen ‘polderjihadist’ Victor Droste uit Heeten, van wie deze week ook bekend werd dat hij nog leeft, heeft Boulahyani naar eigen zeggen zijn dood aan de media gemeld. Daardoor kon hij veilig de Turkse grens oversteken. Boulahyani wordt er onder meer van beschuldigd mensen te hebben onthoofd en overvallen in Nederland te hebben aangestuurd om de jihad in Syrië te financieren.

Victor Droste uit het Overijsselse dorp Heeten was een teruggetrokken jongen die van harde muziek en Herman Finkers hield. Toen las hij de Koran en werd hij jihadist in Syrië. Nikki Sterkenburg schreef in 2014 een reconstructie van een bekering.

Door stempels ‘IS-strijder’ en terrorist al met ‘1-0 achter’

In zijn brief geeft Boulahyani de rechtbank advies om zich niet te laten beïnvloeden door personen die hem in de media hebben bestempeld als IS-strijder en terrorist. Daardoor staat de Syriëganger naar eigen zeggen al met ‘1-0 achter’ in de rechtbank als hij moet voorkomen.

In zijn brief noemt hij onder anderen politicus Annabel Nanninga (Forum voor Democratie) en de journalisten Harald Doornbos en Jan Dijkgraaf. Zij zijn volgens hem ‘hoerenkinderen, onwetende mensen die mijn naam misbruiken voor aandacht’.

In een interview met omroep WNL zinspeelde Boulahyani vorig jaar zomer al op een voortijdig einde: ‘Binnenkort zal ik deelnemen aan een groot offensief. Mijn commandant heeft me toestemming gegeven om daarna voor onbepaalde tijd op verlof te gaan naar Nederland, zodat ik mijn familie kan zien en mijn proces kan bijwonen. Er bestaat een grote kans dat ik als martelaar zal sterven.’

Rapvideo’s over het jihadistenbestaan

Boulahyani speelde in 2014 een rol in een propagandavideo van IS. Hij werd in Nederland onder meer bekend door zijn rapvideo’s over zijn leven als jihadist. ‘Fok je met mij, zal ik je hoofd eraf slachten’, rapte hij in een van de video’s.

Hij koos zelf voor een vertrek naar ‘het Kalifaat’ en vroeg in een eerdere video om medelijden en vergiffenis. Zo bood de Syriëganger zijn excuses aan zijn moeder aan, omdat hij te vaak tegen haar zou hebben gelogen.

‘Victor Droste leeft nog en zit in Syrië’

Een andere bekende Syriëganger, Victor Droste, is ook nog in leven en maakt het naar eigen zeggen goed, zo bleek deze week. Maanden was hij van de radar verdwenen, maar dinsdag gaf Droste ineens weer een teken van leven aan de regionale omroep RTV Oost: hij zou in Syrië zijn.

In december maakte zijn advocaat zich nog zorgen over zijn cliënt omdat hij al weken niets van hem had gehoord. Droste wilde zich naar eigen zeggen aangeven bij het Turkse leger, zodat hij kon worden uitgeleverd aan Nederland. Wat hij nu gaat doen, maakte hij niet bekend.