Kabinet lacht om ophef over ‘racistisch’ kinderfeest

Kinderen moeten gewoon met elkaar kunnen spelen als cowboys en indianen, vindt het kabinet. Diverse ministers lachen om beschuldigingen aan het adres van het Utrechtse muziekgebouw TivoliVredenburg dat het een ‘racistisch’ kinderfeest zou organiseren.

Veel ophef ontstond vrijdag op sociale media nadat De Telegraaf meldde dat TivoliVredenburg de inhoud van het kinderfeest ‘Wilde Westen’ gaat aanpassen na kritiek van antiracisme-activisten. Op het feest speelden kinderen vorig jaar verkleed als cowboys en indianen met elkaar.

Anousha Nzume, die onder meer actie voert tegen Zwarte Piet, dreigde te stoppen met haar medewerking aan een ‘feminismefestival’ in TivoliVredenburg als het muziekgebouw een kinderfeest met het thema Wilde Westen blijft organiseren. Vervolgens ging Tivoli overstag: ‘Ze hebben hun ernstige fout erkend, ervan geleerd en zullen dit soort “festiviteiten” niet meer organiseren. Dit heeft ons doen besluiten de samenwerking aan te gaan,’ schrijft Nzume op Facebook nadat een van haar volgers klaagde over TivoliVredenburg.

Ook andere activisten, onder meer de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw, die standbeelden bekladt en ‘foute’ straatnamen wil veranderen, zijn kritisch. Ze vinden het kinderfeest racistisch, onder meer omdat cowboys ‘genocide’ zouden hebben gepleegd op indianen en omdat zo’n verkleedpartij culturele toe-eigening zou zijn. De gemeente Utrecht wilde vorig jaar niet met hen in gesprek toen de actiegroep een hoge ambtenaar had bedreigd omdat die weigerde de naam van de Coentunnel te veranderen.

‘Kinderen spelen nou eenmaal in allerlei vormen met elkaar’

Kinderen spelen ‘in allerlei vormen met elkaar, Ajax tegen Feyenoord op het voetbalveld, cowboys en indianen, of soldaten van het Franse leger en het Engelse leger,’ meent minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) in Den Haag. ‘Dat doen kinderen nou eenmaal, en daar schuilt niets verkeerds in.’

Andere ministers kunnen zich evenmin vinden in de beschuldigingen van racisme. ‘Er zijn in de geschiedenis allerlei pijnlijke episodes geweest, maar die poets je niet weg door een kinderfeest te verbieden,’ reageert vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA). ‘Volgens mij hebben we allemaal cowboytje en indiaantje gespeeld.’

Minister Dekker gaat ‘terug naar zijn totempaal’

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) maakte de protesten van Nzume en andere activisten belachelijk. ‘Tivoli gaat zelf over de programmering,’ zei hij, ‘maar ik ga nu terug naar mijn totempaal.’ Zijn partijgenoot en Kamerlid Dilan Yesilgöz maakt zich in een filmpje op Twitter boos en roept op aangifte te doen tegen activisten die mensen ‘onder druk zetten’.