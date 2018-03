Premier Mark Rutte doet volgende week vrijdag tijdens een toespraak in Berlijn uit de doeken hoe de Europese Unie van de toekomst er volgens hem uit moet zijn. De Tweede Kamer wil vooraf van hem weten wat hij gaat zeggen tijdens die toespraak.

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher en de rest van de linkse oppositie is het hoog tijd dat Rutte zijn visie op Europa eens ontvouwt, en ook regeringspartijen CDA en D66 zijn ‘heel benieuwd’.

Rutte schuwt het ‘grote verhaal’, vindt Asscher

Volgens Asscher schuwt Rutte doorgaans het ‘grote verhaal’, of geeft hij daar zelfs op af onder het motto: ‘voor visie moet je naar de oogarts’. Maar de premier is inmiddels een van de langstzittende EU-regeringsleiders en wordt steeds vaker gevraagd naar zijn ideeën over de Unie.

De premier moet voor donderdag een samenvatting van zijn toespraak naar ede Kamer sturen. De Kamer wil hem daar dan donderdag over aan de tand voelen. Rutte is dan toch al in de Kamer aanwezig om over de aanstaande EU-top te spreken.

De premier spreekt in Berlijn over de Europese samenwerking en zal het daarbij ook over de rol van Nederland hebben. Hij is uitgenodigd door de Bertelsmann Stiftung, een stichting die de meerderheid van het grote Bertelsmann-mediaconcern in bezit heeft.

Rutte pleitte vorig jaar voor ‘realistischer en minder eurofiel’ EU

Vorig jaar maart zei Rutte tijdens een verkiezingsdebat in theater Carré dat de EU ‘realistischer en minder eurofiel’ wordt. Het werd hem destijds verweten dat hij ‘zich in Den Haag als PVV’er opstelt, en in Brussel een D66’er is’. Rutte zei toen voor een sterker Europa te pleiten, maar tegen ‘meer Europa’ te zijn.

Dat ging toen de goede kant op volgens de premier: ‘Je merkt echt, bijvoorbeeld aan de plannen die van de Europese Commissie komen, dat Brussel zelf een stuk realistischer en minder eurofiel wordt ten opzichte van het verleden.’

Hij pleitte voor minder bemoeienis vanuit Brussel: ‘Ja, ik ben helemaal niet zo van de ‘Verenigde Staten van Europa’. De premier zag de ideale EU eerder als een vereniging van landen die zich richt op veiligheid, het creëren van banen en het beteugelen van immigratie. Het moet volgende week in Berlijn blijken of Rutte er nog altijd dezelfde visie op nahoudt.