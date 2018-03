Vrouwelijke politieagenten moeten een hoofddoek kunnen dragen, vindt het ‘links-islamitisch verbond’ in Rotterdam. Tot teleurstelling van PvdA, GroenLinks, NIDA en SP verwierp een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad donderdag een voorstel daartoe.

Hoewel de Rotterdamse politie in december nog liet weten dat een hoofddoek niet samengaat met een uniform, diende NIDA-leider Nourdin El Ouali donderdagavond een voorstel in om dat toch mogelijk te maken. Volgens hem discrimineert de politie, en vindt het College voor de Rechten van de Mens dat ook. Ook zou een verbod nergens in de Grondwet terug te vinden zijn. ‘Het is religiestress. Angst en onderbuik,’ zei El Ouali.

Links-islamitisch pact voor ‘inclusief’ Rotterdam

Het voorstel werd gesteund door de PvdA, GroenLinks en SP – al stemde één raadslid van laatstgenoemde partij tegen. Die drie linkse partijen sloten vorige week een pact met NIDA om het rechtse Leefbaar Rotterdam buiten de deur te houden. Naar eigen zeggen sluiten ze een manifest voor een ‘sociaal, duurzaam en inclusief Rotterdam’.

Een meerderheid van de gemeenteraad – Leefbaar, VVD, CDA en D66 – wees het linkse voorstel resoluut af. Tanya Hoogwerf (Leefbaar) noemde een hoofddoek ‘een symbool van onderdrukking’, en wees op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde vorig jaar dat een bedrijf het recht heeft om werknemers te verbieden een hoofddoek te dragen als het bedrijf ‘religieuze neutraliteit’ wil uitstralen.

Leefbaar is ‘omgekeerde ayatollah’

NIDA-leider El Ouali reageerde als door een adder gebeten. ‘Hoofddoeken verbieden is net zo kwalijk als wanneer ayatollahs hoofddoeken verplichten,’ wees hij op de wet die vrouwen in Iran verplicht om hoofddoeken te dragen, waartegen steeds meer Iraanse vrouwen in opstand komen. Maar door te pleiten voor een hoofddoekverbod gedraagt Leefbaar zich volgens El Ouali als ‘de omgekeerde ayatollah’.

Ook in Amsterdam wordt nagedacht over de mogelijkheid om vrouwelijke agenten toe te staan een hoofddoek te dragen als onderdeel van hun uniform, zoals dat in bijvoorbeeld de Engelse hoofdstad Londen al gebruikelijk is. De politietop in de hoofdstad streeft al langer naar meer ‘diversiteit’ in het korps. ‘Stel dat het niet lukt om voldoende agenten met een migratieachtergrond te werven, dan is dat een maatregel die effect kan hebben,’ zei de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg vorig jaar.

Hoofddoekje bij politie over dertig jaar normaal

Onlangs zei ‘portefeuillehouder diversiteit’ Peter Slort al dat hij persoonlijk geen probleem heeft met een hoofddoek bij de politie, maar dat de samenleving er nog niet klaar voor is. ‘Over dertig jaar zijn hoofddoekjes bij de politie normaal.’