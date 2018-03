Als het aan D66, GroenLinks en PvdA ligt, komt Forum voor Democratie niet in het Amsterdamse stadsbestuur. De drie partijen sluiten een coalitie met de partij van Thierry Baudet uit omdat hij zich ‘niet distantieert van racisme’.

Dat zeggen de drie partijleiders vandaag in Het Parool. Ze hekelen Baudets opstelling tijdens een debat met voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema, eerder deze week. De landelijke FvD-lijsttrekker werd geconfronteerd met uitspraken van Yernaz Ramautarsing, de nummer 2 op de Amsterdamse lijst, die zou hebben gezegd dat er IQ-verschillen bestaan tussen volkeren. Baudet werd gevraagd daar afstand van te nemen, maar weigerde.

‘Zolang de partij geen afstand neemt van stuitende en racistische uitspraken door mensen op de lijst,’ zegt de Amsterdamse GroenLinks-lijstrekker Rutger Groot Wassink, ‘kan ik alleen maar concluderen dat samenwerking bij de vorming van een nieuw stadsbestuur onmogelijk is.’ Ook Marjolein Moorman (PvdA) piekert er niet over om met FvD in het stadsbestuur plaats te nemen.

D66 wordt ‘misselijk’ van uitspraken FvD

In een interview met Het Parool zegt D66-leider Reinier van Dantzig dat hij ‘misselijk’ wordt van waar FvD voor staat. Hij noemt Baudet een ‘racistische wolf in schaapskleren’ omdat hij, door de uitspraken van Ramautarsing niet te veroordelen, impliceert dat Amsterdammers met een Surinaamse achtergrond dommer zijn dan ‘witte mensen’.

Annabel Nanninga, lijsttrekker van Forum voor Democratie in Amsterdam, reageert dat van racisme in haar partij geen sprake is. ‘Ik daag deze partijen uit om in ons programma, in de campagne of bij de mensen op onze lijst aan te wijzen wat er dan allemaal niet deugt,’ zegt ze tegen de Amsterdamse krant. Ze denkt dat de drie linkse partijen haar partij ‘uitsluiten’ om kiezers bang te maken voor het Forum.

Ruim twee weken geleden opende GroenLinks al de aanval in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Tijdens dat debat noemde Groot Wassink het FvD ‘afgrijselijk’. Nanninga benadrukte destijds al dat haar partij niet discrimineert, en sloot samenwerking met GroenLinks niet uit.

Demonstratie op De Dam met dubieuze groeperingen

Op 18 maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, protesteren linkse groeperingen onder de naam Comité 21 maart op de Dam in Amsterdam tegen ‘racistische partijen’, waartoe FvD in hun ogen behoort. Ook SP, PvdA en de Partij voor de Dieren zouden meedoen, maar trokken zich terug toen ophef ontstond over dubieuze deelnemers als de Internationale Socialisten (IS) en de Antifascistische Aktie (AFA). GroenLinks doet nog wel mee aan de demonstratie.