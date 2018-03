‘PvdA schrikt mensen af’: lokale fracties stappen over op andere naam

Lokale fracties van de Partij van de Arbeid (PvdA) doen onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Na de ene na andere afgang voor de partij, lijkt de naam ‘PvdA’ besmet.

De PvdA in Cranendonck heette in 2014 nog gewoon PvdA, nu heet de lokale afdeling lijst ‘Pro6’, meldt dagblad Trouw zaterdag. Hetzelfde geldt voor de PGA/PvdA-fractie in Asten: die is nu omgedoopt tot alleen ‘PGA’. ‘De naam PvdA schrikt mensen af,’ zegt PGA-raadslid Ronald Beniers tegen de krant.

‘Last van landelijke tendens’

Ook in het Limburgse Nederweert heeft men ‘last van de landelijke tendens,’ aldus Jan van Nierop, nummer twee van de lijst ‘Nederweert Anders’ – een groep opgericht door actieve PvdA-leden en buitenstaanders. ‘Er waren mensen die graag mee wilden doen, maar geen binding voelen met de PvdA,’ aldus Van Nierop.

De naamsverandering wordt voor zeker elf lokale PvdA-afdelingen doorgevoerd. De namen zijn veelal lokaal van aard, en beslaan samenwerkingen met andere linkse partijen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart doen ruim 40 afdelingen mee met een naam die niet direct tot de PvdA te herleiden is, meldt de partij.

Partijtop adviseerde eerder juist PvdA-naam aan te houden

Een jaar geleden sloeg de landelijke PvdA alarm om naamswijzigingen en verbonden met andere linkse groepen, omdat dat ‘in (bijna) alle gevallen ten koste van de herkenbaarheid van de PvdA’ gaat, schreef het partijbureau een jaar geleden aan lokale fracties. Alleen in gemeenten waar de PvdA ‘op eigen kracht’ het perspectief heeft op een zetel was zelfstandigheid een optie. Daarbij deed de partij de suggestie dat een combinatienaam dan nog altijd het verstandigste is.

Die vlieger gaat niet meer op, concluderen ze ook bij de PvdA zelf. Die laat de keuze voor een naam nu over aan de ‘expertise van lokale mensen’, zegt een woordvoerder. ‘Het gaat er ons om dat je een progressieve agenda voert, en goed verankerd bent in de samenleving.’

De meest recente PvdA-rel centreert zich rond voormalig senator Marleen Barth. Vorige week bleek dat zij een strandvakantie met haar man op de Malediven verkoos boven het Eerste Kamerdebat over de controversiële donorwet van D66’er Pia Dijkstra. Na ophef binnen de PvdA en daarbuiten, moest Barth uiteindelijk het veld ruimen. Ook het zware verkiezingswinst van de PvdA tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar heeft de naam van de partij geen goed gedaan: de partij van Lodewijk Asscher behaalde daar slechts negen zetels, en leed daarmee een historisch verlies van 29 zetels.