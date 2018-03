Marco Kroon onthult reden onderzoek: ‘Het was hij of ik’

Er loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar oorlogsveteraan Marco Kroon, die in 2007 in Afghanistan op missie was. Eerder zweeg Kroon wat er was gebeurd in Uruzgan, maar nu besluit hij alsnog zijn verhaal te doen.

Dat doet hij in het AD. Kroon werd in Afghanistan gevangengenomen tijdens een militaire operatie. Daarbij werd hij mishandeld en vernederd. Kroon liet niets los. Later werd hij vrijgelaten, ‘om onduidelijke redenen’. Toch bleef Kroon bang dat de leider van de groep die hem gevangen had genomen de geheime operatie schade kon toebrengen. Daarom ging Kroon naar hem op zoek, met de bedoeling hem te overmeesteren en gevangen te nemen. Het liep anders.

Kroon: ‘Het was hij of ik’

Toen Kroon de man tegenkwam op een onverwachte plek, zocht hij naar een manier om hem te verrassen en te lijf te gaan. Maar de vijand trok zijn kalasjnikov, waarop Kroon genoodzaakt was om zijn eigen vuurwapen te trekken.

‘Het was hij of ik,’ aldus Kroon. ‘Flitsen van de brute behandeling tijdens mijn gevangenschap kwamen in één klap weer allemaal boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht op mijn magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood.’

‘Wat ik vond, was schokkend’

‘Ik fouilleerde hem, want ik wilde weten wie hij was, en wat hij van mij en de operatie wist. Wat ik vond, was schokkend.’ Kroon wil niet loslaten wie de man precies was, maar wel dat hij verantwoordelijk was voor de verwoesting van een aantal levens.

Kroon meldde dit incident niet. Naar eigen zeggen omdat hij vermoedde dat de militaire operatie daarmee gevaar zou lopen en stil zou komen te liggen omdat er onderzoek moest worden gedaan naar de schietpartij. Hij meldde het schietincident pas tien jaar later.

