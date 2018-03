De in opspraak geraakte militair Marco Kroon was in 2007 op inlichtingenmissie in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Hij was daar met zeven collega’s, en ze zouden in burgerkleding hebben gewerkt. Meestal in koppels, maar soms ook alleen.

Ze zouden ook alleen op pad hebben mogen gaan om de ‘voorspelbaarheid te beperken’, schrijft dagblad De Telegraaf zaterdag. Het team moest informatie verzamelen vanuit een safehouse van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Mogelijke verklaring voor gijzeling van Kroon

Dat Kroon alleen weg mocht gaan, zou kunnen verklaren dat hij werd gegijzeld, en later zijn gijzelnemer doodde zonder dat iemand daar wat van merkte, aldus de krant. Bronnen zeggen tegen de krant dat Kroons spionagemissie losstond van de missie ISAF. De missie was goedgekeurd door de premier en vicepremiers.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt het incident waarbij Kroon in Afghanistan een man doodde. Volgens de militair deed hij dat uit zelfbescherming, en was het de man die hem eerder had ontvoerd, gegijzeld en mishandeld.

Nieuwsuur publiceerde niet

‘Het was hij of ik,’ zei Kroon eerder. Naar eigen zeggen hield Kroon het incident lange tijd voor zich om de missie in Uruzgan niet in gevaar te brengen. Tien jaar na de gebeurtenissen kwam hij er pas mee naar buiten.

Nieuwsuur meldde vrijdagavond dat er onder het Korps Commandotroepen grote onrust is ontstaan over de recente verklaringen van Kroon. Het programma besloot na een verzoek van Minister Ank Bijleveld (CDA) van Defensie om verdere informatie niet te publiceren omdat er mensenlevens door in gevaar zouden komen.