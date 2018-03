Michael van Z., de man die afgelopen jaar oktober op Facebook opriep tot een moordaanslag op Sinterklaas-acteur Stefan de Walle, is zo geradicaliseerd dat hij zelfs in extreem-linkse groepen niet meer welkom is.

Dat schrijft De Telegraaf donderdag. Zo werd hij uit de Utrechtse krakersvereniging ACU gezet omdat die volgens hem niet radicaal genoeg was. Dat gebeurde nadat van Z. hevige kritiek had geuit op de alcoholverkoop in de ACU-kroeg, die hij veel te ‘kapitalistisch’ vond.

Zelfs voor Joke Kaviaar (echte naam is Kuyt, red.), de asielactivist die vastzat voor opruiing, waren de denkbeelden van Van Z. te extreem. De twee waren volgens de krant aanvankelijk vrienden, maar ze kregen ruzie toen hij haar beschuldigde van racisme. Kaviaar werd in 2013 tot twee maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor teksten op haar site als ‘het onschadelijk maken van gans de ministerraad’ en ‘wie gaat er mee op visite bij Gerd Leers?’ Leers was van 2010 tot 2012 CDA-minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Lees ook dit commentaar van Simon Rozendaal over De Grauwe Eeuw: Bekladden standbeelden in Hoorn getuigt van historisch onbenul

Actiegroep mocht wel om de tafel met gemeente Utrecht

Ondanks de extremistische opvattingen van Van Z. mocht actiegroep De Grauwe Eeuw, waarvan hij de leider was, wel om de tafel met de gemeente Utrecht om in gesprek te gaan over straatnamen met verwijzingen naar het koloniale verleden. Deze samenwerking eindigde toen Van Z. dreigementen begon te sturen over de naamsveranderingen naar de directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom. Leden van De Grauwe Eeuw zouden ook standbeelden van VOC-prominenten Jan Pieterszoon Coen en Willem Bontekoe hebben beklad in Hoorn.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde gisteren dat het een onderzoek heeft ingesteld naar de Facebookpost Van Z. ‘We moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten,’ schreef Van Z. afgelopen jaar. De moord zou bij voorkeur moeten worden uitgevoerd tijdens de landelijke intocht in Dokkum. Daarbij moesten kinderen ‘bedekt worden onder stukken hersens en botsplinters. Zo zijn we voorgoed van dat feest af.’ Uit voorzorg werd van Z. twee dagen voor de intocht vastgezet door de politie.

Van Z. eist zo snel mogelijk eigen vervolging

Politici reageerden geschokt op het bericht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk in debat met minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA).

In een persverklaring die Van Z. gisteren op zijn website plaatste, eist hij zo snel mogelijk zijn eigen vervolging omdat het OM volgens hem ook ‘dondersgoed weet dat ze dat via de rechter nooit voor elkaar krijgen’.