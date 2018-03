Doordat België hopeloos achterloopt met de vervolging van criminele motorbendes, vestigen Nederlandse afdelingen zich massaal net over de grens om van daaruit hun activiteiten voort te zetten.

‘Toen in Nederland en Duitsland al volop aandacht was voor het gevaar van motorclubs, dachten Belgische burgemeesters nog dat het om gezellige jongens ging die van motorrijden houden,’ aldus Cedric Stuyck dinsdag in dagblad NRC. Styuck is hoofd van de sectie georganiseerde misdaad bij het Openbaar Ministerie (OM) in Belgisch Limburg en waarschuwt voor een bendeoorlog. Volgens hem is er sprake van een ‘waterbedeffect’: de standplaats verschuift, maar de afzetmarkt voor drugs blijft hetzelfde.

Zo duikt de leiding van de in Nederland verboden club Bandidos op in het Belgische stadje Lommel waar zij actief nieuwe leden werft. Ook Satudarah zou bezig zijn naar België te verhuizen. De club heeft ruimte geregeld in de gemeente Hasselt.

Verplaatsing gevolg van harde Nederlandse aanpak

De verplaatsing is een gevolg van de harde aanpak door de Nederlandse overheid. Het kabinet kondigde een verbod aan op motorclubs in het Regeerakkoord.

In december vorig jaar verbood de rechter motorclub Bandidos. Volgens de rechter ‘pleegt en stimuleert’ de motorclub geweld; geweld door leden wordt beloond. Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale afdeling als voor de internationale vereniging.

Ook andere soortgelijke motorclubs mogen erop rekenen dat ze worden aangepakt, waarschuwde minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus destijds. ‘Ik ga niet vertellen wie er nu aan de beurt zijn, maar ik kan u wel verzekeren: we gaan door.’ Het OM onderzoekt de mogelijkheden om No Surrender en Satudarah te verbieden.

Geen jacks met embleem dragen

Op gemeentelijk niveau worden veel clubs al aangepakt. Zo proberen burgemeesters te voorkomen dat horecagelegenheden als vergaderruimte worden gebruikt en is het dragen van jacks met het clubembleem op veel plaatsen verboden.

Het OM probeerde tien jaar geleden de Hells Angels te verbieden, maar die pogingen strandden in de rechtbank. Zo oordeelde de rechter in 2007 dat de afdeling in de Friese stad Harlingen geen criminele organisatie is en dus niet verboden kon worden.