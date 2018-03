Nabestaanden boos om ‘Rusland-speld’ Wilders

Nabestaanden van de Nederlandse slachtoffers die vielen bij de vliegramp met vlucht MH17 eisen excuses van PVV-leider Geert Wilders. Ze vinden het ‘ongepast’ dat hij bij zijn bezoek aan Moskou een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld droeg.

‘We eisen excuses van Wilders, dit kan echt niet,’ zegt woordvoerder Piet Ploeg namens de Stichting Vliegramp MH17 tegen RTL Nieuws. ‘Dat hij Rusland de liefde verklaart terwijl Rusland betrokken is bij de ramp. Daarbij past een heel andere houding.’ Hij reageert op een bezoek van Wilders aan Rusland, die sinds afgelopen weekend in het Russische parlement (Doema) in de hoofdstad Moskou is. Gisteren twitterde de PVV-leider twee keer een foto van een Russisch-Nederlands vriendschapsspeldje op zijn jasje. ‘Rusland is een bondgenoot, geen vijand,’ schreef hij in het Russisch bij een van de tweets.

Ik draag het hier met trots.

Een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld. pic.twitter.com/n0qPUTThsI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 27, 2018

De Stichting Vliegramp MH17 zegt dat de Russische Federatie is ‘betrokken’ bij de moord op 298 burgers: ‘Het benadrukken van vriendschap met Rusland door een Kamerlid is ongepast.’ De stichting voor de nabestaanden van de 196 Nederlandse slachtoffers vindt dat Wilders het Joint Investigation Team (JIT) – het onderzoeksteam met Nederlandse, Belgische, Australische, Maleisische en Oekraïense juridische autoriteiten – ‘zonder deze interventies’ zijn onderzoek naar de toedracht van de vliegramp moet doen.

Wilders: Rusland moet meewerken met MH17-onderzoek

In een reactie maakt Wilders geen excuses voor het dragen van het vriendschapsspeldje, maar benadrukt hij dat goede banden met Rusland ‘noodzakelijk en gewenst’ zijn. ‘Bij ieder gesprek stel ik ook aan de orde dat Rusland moet meewerken met betrekking tot MH17. Dat kan beter in goed overleg dan in vijandschap.’

Op Twitter schrijft Wilders dat hij dinsdag een gesprek heeft gehad met de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken. Naast het bespreken van ‘gemeenschappelijke uitdagingen’ als ‘handel, Oekraïne, EU/NAVO, sancties en islamisering EU’, heeft de PVV-leider naar eigen zeggen ook benadrukt dat hij van Rusland ‘volledige medewerking’ in het MH17-onderzoek verwacht.

In Moskou had Wilders ook ontmoetingen met onder anderen Doema-lid en schaaklegende Anatoly Karpov, voorzitter van de commissie van Buitenlandse Zaken Leonid Slutsky en Renée Jones-Bos, de Nederlandse ambassadeur in Rusland. De PVV-leider noemt laatstgenoemde een ‘professional’ en spreekt zijn respect voor haar uit.

Daders neerhalen MH17 nog altijd niet bekend

Nog altijd is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van het vliegtuig op 17 juli 2014, nabij het oost-Oekraïense dorp Hrabove, waarbij alle 298 passagiers en de voltallige bemanning om het leven kwamen. Bij het forensisch onderzoek naar de vliegramp zijn onderdelen van een BUK-raket gevonden: het gaat om een raket uit de 9M38-serie. Die werd volgens informatie van het Openbaar Ministerie afgevuurd uit een gebied dat gecontroleerd werd door pro-Russische rebellen. Op dit moment van het onderzoek naar de daders, zijn er wel verdachten in beeld, maar is nog niemand in staat van beschuldiging gesteld.