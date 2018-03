Nederland zet asielzoekers met ‘IS-paspoort’ niet uit

In 2015 en 2016 kwamen ongeveer dertig asielzoekers Nederland binnen met paspoorten die zijn geplunderd door Islamitische Staat (IS) of andere jihadistische organisaties. Hoewel eerder zelfmoordterroristen die zich in Parijs opbliezen naar Europa kwamen met zulke ‘IS-paspoorten’, trekt Nederland hun verblijfsvergunningen niet in.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de cijfers verstrekt aan NRC, schrijft de krant. Veiligheidsdiensten zijn bezorgd over de dreiging van mogelijke terroristen die met valse Syrische paspoorten de Europese grenzen kunnen oversteken. Toen IS en andere jihadistische groepen steden in Syrië veroverden, plunderden ze duizenden blanco paspoorten. Die worden voorzien van persoonlijke gegevens en door asielzoekers gebruikt.

Inlichtingendiensten van Europese landen hebben de serienummers van de gestolen paspoorten achterhaald en met elkaar uitgewisseld, zodat ze kunnen worden getraceerd. Na politieonderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer dertig Syriërs rondlopen die zo’n blanco paspoort hebben gebruikt.

Iraakse zelfmoordterroristen gebruikten IS-paspoorten

Geen van hen is een gevaar voor de nationale veiligheid, concluderen de politie en de geheime dienst AIVD na verder onderzoek naar de achtergrond van de immigranten. Maar eerder kwamen met zulke Syrische paspoorten wel twee Iraakse zelfmoordterroristen Frankrijk binnen, die zich opbliezen tijdens de aanslagen in Parijs (november 2015), waarbij 130 mensen werden gedood. Twee andere betrokkenen bij de aanslagen, een Algerijn en Pakistaan, werd de toegang naar Europa ontzegd, omdat ze te weinig kennis hadden van de Syrische steden waar ze naar eigen zeggen vandaan kwamen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt tegen NRC dat er ‘geen grond’ is om de verblijfsvergunningen van asielzoekers met valse of gestolen paspoorten alsnog in te trekken: zij zouden geen aantoonbaar gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Volgens de krant komt ongeveer 63 procent van de asielzoekers Nederland binnen zonder geldig identiteitsbewijs.

Paspoorten jihadisten alleen in te trekken bij dubbele nationaliteit

Vorig jaar stemde het parlement in met een wet die het mogelijk maakt om de paspoorten van jihadisten in te trekken. Maar de wet is alleen van toepassing op mensen met een dubbele nationaliteit: internationale verdragen schrijven voor dat landen moeten voorkomen dat iemand stateloos wordt.

De VVD riep het ministerie van Justitie en Veiligheid vorig jaar op opnieuw te onderzoeken of asielzoekers banden hebben met IS. In december viel een 29-jarige Syrische asielzoeker nog een Joods restaurant in Amsterdam aan. Hij bleek in Syrië te zijn getraind in het gebruik van wapens en had gevechtservaring.