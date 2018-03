Nederlanders in diverse delen van het land ontvingen dit weekend ongevraagd het omstreden boek De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK. Mensen in onder meer Apeldoorn, Deventer en Utrecht kregen een kopie in hun brievenbus van het 190 pagina’s tellende boek van de omstreden Turkse predikant Harun Yahya.

Het boek spreekt zich uit tegen zowel de Koerden als de evolutietheorie. Sunita Biharie, SP-lijsttrekker in Apeldoorn, spreekt van ‘vette haatpropaganda’, en noemt de actie ‘totaal niet wenselijk, op z’n zachtst gezegd’. Het boek kwam ook terecht in brievenbussen met een nee/nee-sticker, meldt de Stentor.

Ook in Enschede, Almelo, Haaksbergen, Rijswijk, Delft, Rotterdam en het Utrechtse Kanaleneiland kregen mensen het boek ongevraagd in de bus.

Boek spreekt zich uit tegen PKK en evolutietheorie

Op de voorkant van het boek, dat in januari al in liefst 150.000 brievenbussen in Nederland en België terechtkwam, prijkt een hakenkruis en een hamer en sikkel. In het boek spreekt de prediker Yahya zich uit tegen de ‘communistische, terroristische en darwinistische PKK’.

De VVD, die vreest voor nieuwe ‘ongeregeldheden’ tussen Koerden en Turken in Nederland, heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. ‘Turkse propaganda via Nederlandse brievenbus gaat helaas door,’ schrijft VVD-Kamerlid Bente Becker op Twitter. ‘Hopelijk wil minister Koolmees hier iets tegen doen.’

Ultraconservatief en antisemitisch

De islamitische creationist Yahya, die ook bekend staat als Adnan Oktar, verspreidde in 2007 al eens ongevraagd duizenden kopieën van zijn eerdere boek The Atlas of Creation. Hij stuurde dat boek onder meer naar wetenschappers, leden van het Amerikaanse Congres, Europese onderwijsinstellingen en wetenschapsmusea.

In dat boek wordt de evolutietheorie afgedaan als onzin. In 2016 werd zijn beweging bovendien in verband gebracht met de anti-homoflyer die in Amsterdam-West werd verspreid. Yahya is berucht om zijn ultra-conservatieve, antisemitische en antiwesterse boodschappen. Zo gelooft hij niet in de Holocaust.

De man is ook in Turkije omstreden. Hij bestuurt de tv-zender A9 TV, waarmee hij de islam en Turks nationalisme verspreidt. Tijdens zijn tv-preken treden veelvuldig schaars geklede vrouwelijke volgelingen van Yahya op, die in zijn kringen ‘kittens’ worden genoemd. Critici spreken dan ook van een ‘sekssekte’.

De Turkse regering gaf onlangs aan zijn tv-uitzendingen te willen censureren, en plakte daar ook direct een wetsvoorstel aan vast waarmee de Turkse mediaraad elke website kan censureren.