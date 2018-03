VU eist opheldering over bezoek terrorist

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam eist opheldering over een geheime bijeenkomst op de campus gisteravond met een Palestijnse terrorist. De universiteit zegt ‘geschokt’ te zijn.

Gisteren brak paniek uit bij de VU toen duidelijk werd dat terroriste Rasmea Odeh een toespraak zou houden in een van de kraakpanden op het terrein. De VU alarmeerde meteen de politie en distantieerde zich van de bijeenkomst.

De beheerders van het zaaltje De Verrekijker, een gekraakte vrijplaats die wordt gedoogd, hebben iets uit te leggen, zegt een woordvoerder van de universiteit.

Israël als democratie is een voorbeeld voor het Midden-Oosten, schrijft Arendo Joustra

Linkse studentenclub noemt Odeh ‘Palestijnse heldin’

De spreekster is Rasmea Odeh, die in 1969 in Israël tot levenslang werd veroordeeld voor een bomaanslag waarbij twee doden vielen. Ze kwam in 1980 vrij door een gevangenenruil. De zogeheten Revolutionaire Eenheid, de linkse studentenclub die haar had uitgenodigd, noemt haar een ‘Palestijnse heldin’. De organisatie van de bijeenkomst stelt dat Odeh haar betrokkenheid bij het geweld altijd heeft ontkend.

Voor de VU is het grootste probleem dat een bijeenkomst met ‘iemand met op zijn zachtst gezegd een reputatie’ vooraf had moeten worden gemeld, vooral met het oog op de veiligheid. ‘Wij willen kunnen inschatten wat voor bijeenkomst het is en of bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen nodig zijn. De organisatie heeft compleet verzuimd zich dat af te vragen.’

‘Verzet tegen Israëlische apartheid’

De avond zou zich eigenlijk in de Nassaukerk afspelen, waar de ruimte onder valse voorwendselen was geboekt. Na dreigementen werd in het diepste geheim het Eerste Weteringplantsoen in Amsterdam – waar ook het Meldpunt Islamofobie en een Turkse arbeidersvereniging zijn gehuisvest – als nieuwe locatie gekozen. Nadat ook dat uitlekte, week de groep op het laatste moment uit naar het terrein van de VU. Odeh zou komen spreken over haar ‘verzet tegen de Israëlische apartheid’.

Vooraf kreeg de debatavond stevige kritiek van onder meer de PVV, die Kamervragen stelde en wilde dat Odeh de toegang tot Nederland zou worden ontzegd. Ook de Amsterdamse VVD en het CDA stelden kritische vragen aan de burgemeester. Naast politieaanwezigheid op het terrein besloot hij de politie te laten meekijken via een livestream om te controleren of er strafbare feiten werden gepleegd. Woensdagochtend liet het OM Amsterdam via haar twitteraccount weten dat er volgens het OM geen strafbare uitingen zijn gedaan.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is blij dat de VU afstand neemt van de bijeenkomst. ‘Wij zijn tegen het toelaten van een veroordeelde terroriste tot Nederland en zeker tegen het bieden van een podium aan terroristen,’ reageert directeur Hanna Luden via Twitter.