Susan Teunissen, die bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar op de lijst van Forum voor Democratie (FvD) nog op plaats drie stond, is niet langer lid van de partij van Thierry Baudet. Haar verklaring schetst een onthutsend beeld van hoe het er op dit moment binnen de partijgelederen aan toe gaat.

‘Gezien de koers die FvD is ingeslagen en waaraan ik mij onmogelijk kan conformeren, heb ik vanmorgen mijn lidmaatschap opgezegd,’ schreef Teunissen vrijdagochtend in een bericht op Twitter. ‘De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek is verre van democratisch.’

In een tweet een paar uur later deelde ze een lijst met kritiekpunten die ze aan het bestuur zou hebben voorgelegd. Daarin zet ze onder andere vraagtekens bij het gedwongen vertrek van dissidenten Jo Wevers en Robert de Haze Winkelman en ‘het dreigement van vanavond van Thierry Baudet om iedereen die de roep om democratisering steunt te royeren’.

‘Door de meest recente communicatie vanuit het bestuur is gebleken dat interne kritiek keihard wordt afgestraft,’ zegt ze over de lijst. ‘Dit heeft me doen besluiten de partij te verlaten.’

Lees hier de volledige lijst met kritiekpunten:

Ik heb de volgende lijst met kritiekpunten aan het bestuur voorgelegd, maar door de meest recente communicatie vanuit het bestuur is gebleken dat interne kritiek keihard wordt afgestraft. Dit heeft me doen besluiten de partij te verlaten.

Teunissen is kapitein bij de Koninklijke Landmacht en nam deel aan Nederlandse militaire missies in Mali en Afghanistan.

De partij vindt het ‘heel jammer’ dat Teunissen vertrekt. Maar het afscheid van mensen die anders denken over de koers, is volgens mede-oprichter en huidig secretaris Rob Rooken een natuurlijk proces. Hij bezweert dat de koers niet is veranderd. ‘Van meet af aan hebben we LPF-toestanden willen voorkomen. Daarom bouwen we de partij zorgvuldig uit.’ Had Teunissen maar wat meer geduld gehad, verzucht hij.

Veel onvrede over koers van de partij

De partij van voorman Thierry Baudet is de afgelopen week bijna onafgebroken in het nieuws geweest. Maandag zette de FvD twee oud-VVD’ers uit de partij: Robert de Haze Winkelman en Betty Jo Wevers. Volgens Baudet omdat de de twee probeerden de macht te grijpen binnen de partij. Een van de geroyeerde leden moest haar vertrek via het persbericht vernemen.

Een dag erna wist NRC Handelsblad de hand te leggen op een brief van drie leden van FvD waarin zij hun zorgen uitten over de koers van de partij. De drie dissidenten, Arthur Legger, Freek-Jan Berkhout en Gert Reedijk, wilden een algemene ledenvergadering uitroepen, om zo de samenstelling van het bestuur te veranderen. Dat bestuur moest worden uitgebreid van drie naar zeven leden en penningmeester Henk Otten moest uit zijn functie worden ontheven. De reden daarvoor stond niet in de brief.

Storm begon met harde woorden Ollongren

Donderdag werd bekend dat historicus Frank Ankersmit in december vorig jaar vertrok als lid van FvD. Ankersmit stond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart op plek 29 als lijstduwer. Uit onvrede over de koers schreef hij eind 2017 een brief aan Baudet waarin hij de partij vaarwel zei.

De storm begon vorige week vrijdag toen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in de Ien Dales-lezing harde woorden sprak over partijleider Baudet. Volgens haar tast FvD de kernwaarden van Nederland aan en gaat Baudet daarbij verder dan de PVV van Geert Wilders. De dag erop deed Baudet aangifte tegen de minister wegens smaad en laster.

Ook aanwas voor partij

Rechtsgeleerde en publicist Paul Cliteur sluit zich juist aan bij de partij, meldt de website van FvD vrijdag. Per 1 maart wordt hij de nieuwe voorzitter van het wetenschappelijk bureau (Renaissance Instituut) van de partij. Cliteur gaat zich onder meer richten op het initiëren van wetenschappelijke onderzoeken en het uitbouwen van het (internationale) netwerk van de FvD.

Het eerste onderzoek van het Renaissance Instituut was al gestart door de vorige voorzitter, Paul Frentrop, en gaat over de kosten van immigratie. Daarover maakt de partij binnenkort meer bekend.

Het FvD heeft in de Tweede Kamer twee zetels: Baudet is fractievoorzitter, advocaat Theo Hiddema is het andere Kamerlid.