Na premier Mark Rutte neemt ook vicepremier Hugo de Jonge (CDA) het op voor collega Kajsa Ollongren (D66). De uitspraken van Forum voor Democratie (FvD) over het ‘verband tussen ras en IQ’ zijn ‘volmaakt idioot’, zegt De Jonge vrijdag.

Ollongren zei een week geleden tijdens haar Burgemeester Dales-lezing dat FvD ‘geobsedeerd lijkt te zijn door het praten over rassen in het politieke debat’.

Uitspraken van Ramautarsing over volkeren en IQ

Ze verwees daarmee naar een interview met de huidige FvD-kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad Yernaz Ramautarsing uit 2016 (toen de partij nog niet bestond). In het interview dat ook gaat over zijn persoonlijke ervaringen met racisme, zegt hij dat er een verschil is in IQ tussen volkeren. ‘Dat is wetenschappelijk bewezen,’ zei Ramautarsing.

‘Ik had ook graag gezien dat zwarte mensen hyperintelligent waren, maar dat is niet zo.’ Omdat Baudet weigerde uitspraken te doen over de uitlatingen van zijn partijgenoot, noemde Ollongren hem een ‘bedreiging voor de kernwaarden van Nederland’.

Een dag later deed FvD-leider Thierry Baudet aangifte wegens smaad en laster. Hij wijst alle beschuldigingen over racisme en discriminatie van de hand.

‘Ollongren sprak namens kabinet’

De Jonge benadrukt nogmaals dat Ollongren namens het kabinet heeft gesproken wanneer het gaat over Artikel 1 van de Grondwet – dat gaat over gelijke behandeling. Maar haar voorbeeld over FvD was volgens hem ‘een persoonlijk gekozen voorbeeld’.

Hij echoot daarmee de woorden van Rutte, die eerder deze week schreef dat Ollongren met ‘persoonlijke voorbeelden en invulling’ mag meedoen aan het publieke debat over Baudet.

‘Het kabinet neemt afstand van iedere vorm van discriminatie,’ aldus Rutte. ‘Uiteindelijk oordeelt de rechter in concrete gevallen of daarvan sprake is.’ Maar dat neemt volgens Rutte niet weg dat het maatschappelijk debat over ‘de uitvoering, praktijk en werking van de Grondwet’ breder is. Daarom vindt de premier het geen probleem dat Ollongren ‘met persoonlijke voorbeelden en invulling’ deelneemt aan dat debat. FvD reageerde ontstemd op de brief van Rutte, en noemde het ‘demoniseren’ van de partij nu ‘officieel kabinetsbeleid’. Bij de persconferentie over zijn aangifte tegen minister Ollongren beschuldigde Baudet haar ook al van het demoniseren van zijn partij en persoon.