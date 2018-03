Nederlanders die werkten bij het Rode Kruis hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel wangedrag in door rampen getroffen gebieden. Dat blijkt uit een verklaring van de Nederlandse tak van de hulporganisatie.

De afgelopen vijftien jaar heeft het Nederlandse Rode Kruis drie meldingen gekregen over seksueel wangedrag van hulpverleners die de organisatie had uitgezonden. Daarbij ging het om bezoeken aan prostituees en het maken van naaktfoto’s van vrouwen, staat in een verklaring op de site van het Rode Kruis. Het contract van alle drie de hulpverleners is eerder beëindigd of niet verlengd.

Een woordvoerder kan niet uitsluiten dat er ook Nederlanders werkten bij de internationale tak van het Rode Kruis. Deze tak kwam woensdagavond uitgebreid in het nieuws toen bekend werd dat huidige en voormalige werknemers van het ICRC (International Committee of the Red Cross) sinds mei 2017 in een besloten Facebookgroep hun ervaringen delen over seksueel wangedrag van collega’s in door rampen getroffen gebieden. De groep heeft 4.331 leden en ook de top van de organisatie heeft toegang tot de pagina.

Lees ook deze analyse van Arend Jan Boekestijn over de schandalen bij ngo’s: Waarom ook de hulpsector niet immuun is voor misbruik

‘Gedrag was gebruikelijk’

Dat meldde het Zwitserse dagblad Le Temps. Bij het Rode Kruis werken wereldwijd zo’n vijftienduizend mensen.

‘Het is positief om eindelijk een open discussie te voeren over het gebruik van prostituees door ICRC-medewerkers. Tijdens mijn zes jaar bij de ICRC was dit soort gedrag bij elke missie gebruikelijk,’ schrijft een van hen.

‘Organisatie is medeplichtig’

Een andere ex-medewerker: ‘Het ICRC maakt dit niets uit, zij is medeplichtig. Ik zag verschillende gevallen toen ik daar werkte. Een van de medewerkers kreeg zelfs een promotie op het hoofdkantoor (van het ICRC) hoewel hij op heterdaad betrapt was. […] Deze man had zijn les nooit geleerd en bleef opscheppen tegen zijn collega’s om “echte meisjes” te vinden.’

Op een zeker moment werd een peiling gehouden waarbij de Facebook-leden konden aangeven of ze wisten van collega’s die betaalden voor seks. Volgens een journalist van nieuwswebsite IRINnews kreeg het antwoord ‘ik wist van collega’s die betaalden voor seks terwijl ze op missie waren’ tien keer zoveel stemmen als ‘ik wist niet dat collega’s betaalden voor seks tijdens de missie’.