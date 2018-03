Gemeenten innen dit jaar 9,7 miljard euro aan heffingen, 2,5 procent meer dan vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Driekwart daarvan bestaat uit gemeentelijke woonlasten. Hoeveel levert dat uw gemeente op? Elsevier Weekblad bracht het voor u in kaart.

Gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing. In 2018 ontvangt de gemeente Schiermonnikoog het hoogste bedrag gemiddeld per inwoner (1.241 euro) en de gemeente Binnenmaas (Zuid-Holland) het laagste bedrag (259 euro). Van de grote steden is de gemiddelde opbrengst per inwoner het hoogst in Rotterdam (636 euro) en het laagst in Den Haag (346 euro). In Amsterdam bedraagt de opbrengst gemiddeld 414 euro per inwoner en in Utrecht 490 euro.

Klik op de kaart om te zien hoe hoog de gemiddelde opbrengst per inwoner is in uw gemeente: