Ex-burgemeester krijgt volle pond door nalatigheid Ollongren

Een woordvoerder verklaart tegenover de krant dat de minister wacht op een advies van de Commissaris van de Koning in Brabant, Wim van de Donk. Maar die zou hebben laten weten dat dat hij helemaal geen advies geeft over dit soort zaken.

‘De burgemeester dient zijn ontslag in, de minister moet dat verlenen en daar zit de commissaris niet tussen. Ik geef geen advies, ik informeer alleen maar,’ zou hij daarover hebben gezegd tegen de fractievoorzitter van GroenLinks bij de Provinciale Staten.

Ontslagprocedure is ingewikkeld

Het vertrek van een burgemeester is ingewikkeld omdat een burgemeester benoemd wordt door de Kroon. Om die benoeming terug te draaien moet een procedure in werking worden gesteld. Dat gaat via de minister, die zich – volgens haar woordvoerder – daarbij laat adviseren door de Commissaris van de Koning.

Maar die woordvoerder kan volgens de krant niet zeggen of bekend is of van de Donk advies heeft gegeven en hoe dat luidt. Dat betekent dat er ook nog geen antwoord is op de vraag of het ontslag van de Oosterhoutse burgemeester ‘eervol’ of ‘oneervol’ is.