Bij de VU is paniek uitgebroken nadat extreem-linkse groepering Revolutionaire Eenheid een bijeenkomst organiseerde met een Palestijnse terrorist. Dit gebeurde in een gebouw van de Vrije Universiteit. De VU vreest voor veiligheid van personeel, en schakelt de politie in.

Dat meldt De Telegraaf. De Revolutionaire Eenheid is een extreem-linkse groepering, die de strijd aanbindt tegen het kapitaal. De groepering nodigde de veroordeelde terroriste Rasmea Odeh uit voor een discussie. Daar kwamen tientallen mensen op af.

De groepering probeerde de discussie al eerder te organiseren, maar kon steeds geen locatie vinden. Op de site van Revolutionaire Eenheid staat daarover: ‘Door druk vanuit de zionistische lobby hebben we de locatie van de bijeenkomst verplaatst.’ De locatie werd tot op het laatste moment geheim gehouden.

Bijeenkomst verplaatst naar VU-kraakpand

Uiteindelijk werd de bijeenkomst verplaatst naar de VU-locatie ‘De Verrekijker’, een gekraakt pand op het terrein van de Amsterdamse universiteit. Volgens een woordvoerder van de VU werd het kraken eerder gedoogd, ‘onder strenge afspraken. Dit valt daar niet onder.’ Het pand zou worden gebruikt voor ‘non-profit events’.

Een journalist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad probeerde toegang te krijgen tot het pand, maar werd niet toegelaten. Hem werd te kennen gegeven dat ‘zionistische media’ niet welkom zijn. Volgens de Revolutionaire Eenheid draait de avond om anti-imperialisme en politie-repressie van activisten.

De politie is er. Organisatielid/woordvoerder Jeffrey moet zich legitimeren. Politie vraagt of er binnen haat wordt gezaaid. Jeffrey ontkent (duh!).#terroristenbijdeVU pic.twitter.com/XNRe4mc2xl — Bart Schut (@bpschut) 27 februari 2018

Rasmea Odeh doodde twee mensen

De aanwezige terroriste pleegde in 1969 een bomaanslag in de Israëlische stad Jeruzalem, daarbij kwamen twee mensen om het leven. Ze werd opgepakt en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. In 1980 werd ze vrijgelaten als inzet van een gevangenenruil.

De VU distantieert zich van de bijeenkomst.

