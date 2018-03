De Nederlandse tak van de Turkse regeringspartij AK van president Recep Tayyip Erdogan steunt de Rotterdamse partij NIDA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op de kandidatenlijst van NIDA, die samenwerkt met drie linkse partijen, staat een lid van de ‘Nederlandse AK-partij’.

Het gaat om de Union of European Turkish Democrats (UETD), meldt de website The Post Online op basis van een verslag van de Turkse website Platform. Die bericht over een bijeenkomst van NIDA vorige maand waar de kandidatenlijst werd gepresenteerd. Turan Atmaca, voorzitter van de UETD in Nederland, sprak daar zijn steun uit voor de islamitisch geïnspireerde partij NIDA. Die sloot onlangs een ‘links verbond’ met PvdA, GroenLinks en SP in Rotterdam.

‘Positieve opstelling’ over Afrin

Atmaca zou op de bijeenkomst de ‘positieve opstelling’ van NIDA over de Turkse operatie in de Noord-Syrische regio Afrin hebben geprezen. Daar bestrijdt het leger van Erdogan de Koerdische milities YPG, volgens Turkije een verlengstuk van de terreurbeweging PKK. Ook toonde de UETD-voorman zich tevreden over hoe ‘snel en krachtig’ NIDA de couppoging in Turkije (juli 2016) veroordeelde.

Uit nader onderzoek van journalist Carel Brendel blijkt dat een van de landelijke UETD-bestuursleden op de Rotterdamse lijst van NIDA prijkt. Ahmet Yildirim, die van 2006 tot 2010 raadslid was voor het CDA in Rotterdam, staat bij NIDA op plaats negen. Hij is te zien op een groepsfoto van UETD-Nederland, pal voor een foto van de Turkse president Erdogan.

Vorige week deed NIDA in de Rotterdamse gemeenteraad het voorstel om de hoofddoek bij vrouwelijke politieagenten toe te staan. Hoewel het voorstel werd gesteund door de drie linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP, verwierp een meerderheid van de raad – Leefbaar, VVD, CDA en D66 – het voorstel van NIDA-leider Nourdin el Ouali.

Links-islamitisch verbond voor ‘inclusief’ Rotterdam

Het links-islamitische verbond werd enkele weken terug op touw gezet om het rechtse Leefbaar Rotterdam tegenwicht te bieden. Naar eigen zeggen sluiten de vier partijen een manifest voor een ‘sociaal, duurzaam en inclusief Rotterdam’.

NIDA is opgericht in Rotterdam, maar gaf eerder aan ook in Den Haag mee te willen doen. De partij deed in 2014 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en haalde toen twee zetels. Voorman is oud-GroenLinks-raadslid Nourdin el Ouali. ‘Nida’ is een begrip uit de Koran en betekent oproep of stem.