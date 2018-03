Politie: geen tijd voor drugsbazen, wel voor verkeersboetes

De politie van Amsterdam komt te weinig toe aan het opsporen van grote drugsbazen. Dat zegt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg naar aanleiding van het schietincident in de wijk Wittenburg anderhalve week geleden.

Aalbersberg deed zijn uitspraken woensdagavond op de Amsterdamse zender AT5.

Door de schietpartij kwam de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi om het leven. De schutters hadden het vermoedelijk op iemand anders voorzien. Bewoners en bestuurders maken zich al langer zorgen over de onveiligheid in de wijk. Er wordt onder meer gehandeld in verdovende middelen.

Aalbersberg zei dat de politie te weinig tijd heeft voor het onderzoek naar de echte bazen in de internationale drugshandel, omdat agenten het te druk hebben met ander werk. ‘Wij zijn voor 60 tot 70 procent met liquidaties bezig en voor de rest vooral met radicalisering en terrorisme-onderzoeken.’

De politiechef zei dat er een markt van gebruikers is waarin eigenlijk weinig fout gaat. ‘Maar we moeten wel beseffen dat achter die enorme stroom van drugs in de stad een enorme georganiseerde misdaad zit.’ Daarom vindt de politiechef dat er meer focus moet komen op de echte bazen in de nationale en internationale drugshandel.

Andere delicten kostten focus

‘Ik moet eerlijk zijn, daar hebben we niet zoveel tijd voor gehad. Op heel veel andere delicten zijn we succesvol geweest, dat heeft focus gekost. Zoals toezicht en handhaving in het verkeer. Maar we komen elke keer te weinig toe aan de grote organisatoren van de drugshandel en stoppen al onze energie in die liquidaties.’

Aalbersberg zegt dat hij veel heeft aan onderzoek van mobiel telefoonverkeer van criminelen. ‘Dat geeft ons veel zicht op handel en daar rechercheren we echt op door.’ Maar het is volgens hem niet voldoende.

Gevolg van cocaïnehandel

Volgens de politiechef is het gros van het geweld in de drugsscene het gevolg van belangen in de cocaïnehandel. Liquidaties komen voort uit ruzies over afgepakte partijen en concurrentie.

Op 27 januari luidde de Nederlandse Politiebond al de noodklok over de toename van drugsgerelateerde criminaliteit in ons land. ‘We hebben geen geld of capaciteit om de zware jongens aan te pakken,’ zei voorzitter Jan Struijs in een interview.