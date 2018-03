Een aantal rechts-georiënteerde media is geweerd bij de herdenking van de Februaristaking in Hilversum. De organisatie aldaar zei geen behoefte te hebben aan de ‘niet-journalistieke propaganda-organisaties’ WNL, PowNed, GeenStijl, De Dagelijkse Standaard en The Post Online.

Bij de herdenking in het Oude Raadhuis in Hilversum maandagmiddag zijn journalisten van die media niet welkom, heeft de organisatie laten weten in een mail naar onder meer The Post Online (TPO).

‘Politie is aanwezig’

‘Hun werk zal uiteraard niet worden gefaciliteerd en onze ordedienst zal zoveel mogelijke eventuele opnames tegenhouden. Bij hinderlijk gedrag zal de politie, die aanwezig is, meteen worden ingeschakeld,’ zo schrijft de voorzitter van het Comité Februaristaking in het Gooi Arthur Graaff op Twitter. Graaff meldt tevens dat hij ‘lid van de NVJ’ is (de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, red.).

TPO-journalist Bas Paternotte vroeg de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes via Twitter om opheldering. De gemeente Hilversum liet daarop weten niet betrokken te zijn bij de organisatie van de herdenking: ‘Ondanks poging samen een bijeenkomst te organiseren met het AFVN is het niet gelukt om tot een gezamenlijk programma te komen. Het AFVN verzorgt dit jaar daarom zelf de organisatie,’ aldus de gemeente.

Hoe vind je zelf dat het gaat @pieterbroertjes? https://t.co/WmOerYiKfn — Bas Paternotte (@baspaternotte) February 26, 2018

De AFVN is de bond van Antifascistische oud-verzetsstrijders Nederland. Broertjes reageert later zelf via Twitter. Hij neemt expliciet afstand van het mediaverbod en laat weten dat hij zelf niet bij de herdenking aanwezig zal zijn.

Ik ben – uit protest – niet aanwezig tijdens de herdenking van de februaristaking op de Kerkbrink in Hilversum. Dat de organisator een aantal redacties van de vrije pers de toegang ontzegt, is zeer verwerpelijk en tegen de geest van de februaristakers. Leve het vrije woord. — Pieter Broertjes (@pieterbroertjes) February 26, 2018

‘Goed dat burgemeester Pieter Broertjes zo reageert,’ zegt Paternotte in een reactie tegen Elsevier Weekblad. ‘Al blijft het bevreemdend dat hij bijeenkomsten in zijn dorp toelaat waarvan de organisatie een “ordedienst” inzet om journalisten het werk onmogelijk te maken.’