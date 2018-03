Referendumdebat: Ollongren opnieuw oog in oog met oppositie

De regeringspartijen blijven bij hun standpunt: het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daarover komt geen referendum.

De regeringspartijen, in het bijzonder minister Kajsa Ollongren (D66) – het gezicht van het plan -, vinden dinsdagavond de gehele oppositie tegenover zich. De oppositiepartijen willen een referendum over het schrappen van het raadgevend referendum.

RvS oordeelde: geen referendum over schrappen referendum

De oppositiepartijen SP, Forum voor Democratie (FvD) en DENK hakken flink in op D66, de grondlegger van het referendum. Het is de tweede termijn van het Kamerdebat, dat vorige week werd gestaakt omdat de oppositiepartijen extra advies wilden van de Raad van State.

Dat advies kwam dinsdagochtend. De Raad oordeelde opnieuw dat het kabinet op ‘juridisch effectieve wijze’ de intrekkingswet heeft opgenomen en dat over de wet zelf geen referendum meer kan worden gehouden. Een referendum over het intrekken van het referendum was iets waarvoor diverse partijen en voorstanders, onder wie zelfs D66-coryfee Jan Terlouw, pleitten.

De wetgever kan eerdere wetten intrekken of met terugwerkende kracht geldig laten zijn, oordeelde de Raad.

Over de vraag of het niet houden van een referendum ‘politiek of maatschappelijk wenselijk is’, spreekt de Raad zich niet uit. ‘Dat is een politieke vraag,’ aldus vicepresident Piet Hein Donner.

Baudet komt met motie van wantrouwen tegen Ollongren

De oppositiepartijen vinden zich niet in het oordeel van de RvS. Ze hebben diverse voorstellen ingediend om de intrekkingswet toch referendabel te maken.

Een referendum over het referendum? Doen! schrijft Geerten Waling

Opvallend is dat de SGP, tegenstander van referenda, de tegenvoorstellen steunt. De partij vindt principieel dat het met terugwerkende kracht onmogelijk maken van een referendum juridisch niet deugt. ‘Juridisch effectief wil nog niet zeggen juridisch netjes,’ aldus Kamerlid Roelof Bisschop.

FvD-leider Thierry Baudet nam Ollongren en regeringspartijen VVD en CDA flink onder vuur. ‘Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de democratie,’ zei Baudet, wijzend op Ollongren. Kamervoorzitter Khadija Arib tikte hem op de vingers, waarna hij die woorden terugnam. ‘Onparlementair taalgebruik,’ aldus Baudet. Wel diende hij een motie van wantrouwen in tegen Ollongren, omdat hij het onverantwoord vindt wat zij doet. De motie vond steun bij de PVV en de Partij voor de Dieren, maar haalde het niet: slechts 23 Kamerleden stemden voor.