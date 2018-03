Rus doet aangifte van discriminatie tegen Pechtold

Een Tilburger met Russische wortels (34) heeft aangifte gedaan tegen D66-leider Alexander Pechtold. De reactie van Pechtold op de affaire rond minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra (‘ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zelf zijn fouten rechtzet’) is kwetsend en discriminerend, vindt de Rus.

Website GeenStijl beschikt over de aangifte en citeert daaruit: ‘Minister Halbe Zijlstra (VVD, Buitenlandse Zaken) kwam maandag in het nieuws omdat hij heeft gelogen over een ontmoeting met Poetin. D66-leider Pechtold reageerde daarop in het nieuws door te zeggen: “ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.” Ik, zoon van een Russische moeder, voel mij hierdoor gediscrimineerd. Pechtold scheert alle Russen over een kam, wat in mijn ogen pure discriminatie is.’

De reactie van Pechtold is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Toen de D66-leider maandag werd gevraagd naar een reactie op het schandaal rond Halbe Zijlstra, sprak hij zijn steun uit voor zijn coalitiegenoot: ‘Ik waardeer zijn openhartigheid.’ Vervolgens voegde hij eraan toe: ‘Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet’. Frappant voor D66, de partij die er de afgelopen weken in uitblonk anderen de maat te nemen als het ging om racisme en discriminatie.

Lot Zijlstra hangt aan zijden draadje

Intussen hangt het politieke lot van minister Zijlstra aan een zijden draadje. Maandag werd bekend dat hij in een toespraak over het gevaar van de Russische expansiedrift had gelogen door te zeggen dat hij aanwezig was in het buitenhuis van de Russische president Vladimir Poetin terwijl die zijn uitspraken over Groot-Rusland deed. De leugen was volgens Zijlstra bedoeld om zijn bron te beschermen, die wel aanwezig was in het buitenhuis en de uitspraken van Poetin zou hebben gehoord. Maar Zijlstra benadrukte dat wat hij had gezegd over de gewraakte uitspraken wel klopte.

Later kwam de bron in kwestie zelf naar buiten, en bleek dat Zijlstra ook daarover niet helemaal zuiver was geweest. Ex-Shell-topman Jeroen van der Veer zei dat hij niet met het verhaal wil worden geassocieerd omdat de inhoud niet klopt. Zijlstra heeft zijn woorden ‘verkeerd geïnterpreteerd,’ aldus Van der Veer.

Dinsdagmiddag debatteert de Tweede Kamer over Zijlstra’s positie.