Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) mag ‘met persoonlijke voorbeelden en invulling’ meedoen aan het publieke debat over Thierry Baudet, vindt premier Mark Rutte (VVD). Daarmee neemt hij het op voor Ollongren, die de leider van Forum voor Democratie (FvD) vrijdag een bedreiging voor Nederland noemde.

Dat schrijft Rutte woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher wilde van de premier weten of Ollongren haar uitspraken tijdens de Burgemeester Dales Lezing namens het kabinet deed. Baudet is volgens haar ‘een grotere bedreiging voor Nederland dan Wilders’.

Dat zei ze onder meer omdat Baudet geen afstand nam van vermeend racistische uitspraken van zijn partijgenoot Yernaz Ramautarsing, de nummer twee op de FvD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ook hekelde zij de uitspraken van Baudet over ‘homeopathische verdunning’ van Nederland door immigratie.

Maatschappelijk debat is breder dan het oordeel van de rechter

‘Het kabinet neemt afstand van iedere vorm van discriminatie,’ schrijft Rutte. ‘Uiteindelijk oordeelt de rechter in concrete gevallen of daarvan sprake is.’ Maar dat neemt volgens Rutte niet weg dat het maatschappelijk debat over ‘de uitvoering, praktijk en werking van de Grondwet’ breder is. Daarom vindt de premier het geen probleem dat Ollongren ‘met persoonlijke voorbeelden en invulling’ deelneemt aan dat debat.

Forum voor Democratie is ontstemd over de reactie van Rutte. Volgens de partij is het ‘demoniseren’ van FvD nu officieel kabinetsbeleid.

Demonisering van #FVD door Vice-Premier Ollongren is nu kabinetsbeleid. @MinPres Rutte staat achter de smadelijke uitspraken over FVD van @KajsaOllongren https://t.co/CU1HEmb4V0 — ForumvoorDemocratie (@fvdemocratie) February 8, 2018

Zaterdag deed Baudet aangifte van smaad en laster tegen Ollongren. De FvD-leider vond dat de minister een grens overging en hem demoniseerde. FvD-Kamerlid Theo Hiddema beschuldigde de minister er woensdag van dat ze ‘Volkertjes’ (verwijzend naar Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn) een vrijbrief geeft door Baudet en zijn partijgenoten als racisten af te schilderen. Volgens Baudet en Hiddema is er geen sprake van dat hun partij zich schuldig maakt aan racisme en discriminatie.

Voer liever het debat, vindt minister Ollongren

Het staat Baudet vrij om aangifte te doen, zei Ollongren zaterdagochtend, maar zij geeft de voorkeur aan het debat. Hiddema noemt Ollongren in deze ‘hypocriet’: ‘Het is puur mijn rechtsstatelijke behoefte om die rechtsstatelijke hobbyisten van D66 een koekje van eigen deeg te geven. Als wij dat debat willen, is het prettig dat je met een rechterlijk vonnis kunt komen. Want die rechter oordeelt niet langs politieke voorkeuren.’