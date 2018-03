Ruud Lubbers herdacht in Tweede Kamer

Premier Mark Rutte (VVD) spreekt donderdag in de Tweede Kamer een toespraak uit over de vorige week gestorven Ruud Lubbers. Lubbers was de langstzittende naoorlogse premier. ‘Liever een broodje kaas, dan een driegangenmenu.’

‘De kern van de christen-democratie was voor hem de gang van mensen naar een iets betere wereld,’ zegt Rutte in een volle plenaire zaal. ‘Ruud Lubbers zei ooit: “We hebben verantwoordelijkheid voor de volgende generaties, en we moeten dankbaar zijn voor wat ons is aangereikt. We moeten dankbaar zijn voor Ruud Lubbers.”‘ Na de woorden van Rutte houdt de Kamer een minuut stilte.