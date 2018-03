Het Openbaar Ministerie (OM) gaat voormalig topambtenaar Saadia Ait-Taleb vervolgen wegens valsheid in geschrifte. De gemeente Amsterdam ontsloeg haar zomer vorig jaar wegens fraude met facturen en belangenverstrengeling. Ait-Taleb vocht haar strafontslag aan.

Ait-Taleb kwam vorig jaar in opspraak omdat ze opdrachten binnen het deradicaliseringsproject dat ze leidde, gunde aan Said J. Verschillende media meldden dat ze een affaire met hem had, maar dat is niet onomstotelijk bewezen. Volgens Ait-Taleb zelf was haar contact met J. niet meer dan een onbeantwoorde flirt, die ontstond nadat hij de opdracht al had gekregen en zij vervolgens nauw samenwerkten.

De openbaar aanklager heeft het onderzoek nu afgerond en besluit haar en de 36-jarige J. toch te vervolgen.

Gemeente vermoedt dat er meer is betaald dan geleverd

Uit dat onderzoek bleek ook dat er onduidelijkheid is over facturen waarvoor Ait-Taleb verantwoordelijk was. Het gemeentelijke Bureau Integriteit, dat eerder belangenverstrengeling constateerde, stelde vast dat er ook sprake is van niet gespecificeerde facturen, niet-volledige leveringen, dubbele betalingen, facturatie tijdens vakantie en tijdens andere opdrachten. De gemeente vermoedt dat er meer is betaald dan er is geleverd. In totaal is er ongeveer 300.000 euro betaald.

De gemeente Amsterdam zou er in november 2016 twee meldingen over hebben gekregen dat Ait-Taleb opdrachten gaf aan vrienden. Zij zou een relatie hebben met Said J., die door de gemeente was ingehuurd om als vlogger te schitteren in de heimelijke Grijze Campagne. Alle documenten daarover moesten worden vernietigd. Het bestaan van de campagne kwam voor het eerst aan het licht door onderzoek van Elsevier Weekblad, dat inzage kreeg in vertrouwelijke stukken en sprak met betrokkenen.

Geheim deradicaliseringsproject Van der Laan

In het kader van het deradicaliseringsproject, waarvoor de vlogger was ingehuurd, zouden 25 filmpjes op YouTube worden geplaatst, na goedkeuring van toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA). In de filmpjes komt een jonge Marokkaanse Amsterdammer onherkenbaar in beeld die open praat over zijn worsteling met zijn afwezige vader, meisjes en aanvaringen met de politie. De filmpjes, waarin geen direct verband met de islam mocht worden gelegd, waren bedoeld om radicalisering tegen te gaan.

Ait-Taleb vocht haar strafontslag bij de gemeente aan, omdat bij die oneervolle vorm van ontslag geen uitkering kan worden aangevraagd. Ze wilde dat ongedaan maken.

Strafontslag werd niet opgeheven

Maar eind vorig jaar stelde de rechtbank in Amsterdam vast dat ze niet aannemelijk kon maken waarom dat strafontslag tijdelijk moest worden opgeheven. Met andere woorden: Ait-Taleb had onvoldoende onderbouwd waarom ze dat geld direct nodig had.

Aanvankelijk werd de vrouw ook verdacht van fraude en oplichting, maar die verdenking is komen te vervallen.