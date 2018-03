Sylvana Simons wil in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zo min mogelijk in debat met leden van Forum voor Democratie (FvD). De BIJ1-lijsttrekker vindt het ‘lastig praten met mensen die er bepaalde ideeën op nahouden’.

Ze wilde zondag bij een debat in De Rode Hoed in Amsterdam alleen aanwezig zijn als FvD niet zou komen, schrijft de Volkskrant. FvD-lijsttrekker in Amsterdam Annabel Nanninga was wel voor het debat van zondag uitgenodigd maar had iets anders.

Simons maakt uitzondering voor grote debatten

‘Racisme is geen mening, maar een misdrijf,’ zei Simons. ‘Het is heel simpel: Forum voor Democratie houdt er ideeën op na die indruisen tegen de mensenrechten. Als daar dan ook nog eens racisme bijkomt, maakt dat het voeren van een debat heel lastig.’ Simons maakt wel een uitzondering voor grote debatten waar alle partijen bij aanwezig zijn.

Nanninga vindt het ‘opmerkelijk’ dat Simons niet met haar wil praten: ‘Haar partij BIJ1 zou staan voor verbinding en dialoog, dan is dit merkwaardig te noemen. Maar verder is het haar goed recht om zich op deze manier te profileren.’

DENK wil ook niet met FvD in discussie

Simons is niet de enige die FvD uitsluit: ook de Amsterdamse DENK-lijsttrekker Mourad Taimounti wil niet debatteren met de partij: ‘Ik kan mijn positieve boodschap dan lastig brengen, omdat zij de hele tijd zo negatief zijn.’ Hij haalt een ander debat aan dat hij met Nanninga voerde: ‘Bij AT5 discussieerde ik met Nanninga over de komst van een moskee in Amsterdam-Noord (een megamoskee van Diyanet, red.). Nog diezelfde avond hing er op de plek een onthoofde pop. Daar is zij niet schuldig aan, maar ze geeft idioten wel brandstof,’ aldus Taimounti.

Nanninga spreekt op haar beurt van een ‘gevaarlijke en onjuiste uitlating’. ‘Ik heb mij zowel als columnist als namens FvD altijd zeer fel uitgesproken tegen iedere vorm van geweld, vernieling of dreiging.’ Overigens doet zowel DENK als BIJ1 mee met de demonstratie tegen ‘racistische partijen’ als PVV en FvD op 18 maart – een demonstratie waar ook extreem-linkse groepen als de Antifascistische Aktie en No Border Network in meelopen.

De afgelopen week woedde er een flinke discussie over FvD en vermeende racistische uitspraken van de nummer 2 van Amsterdam Yernaz Ramautarsing, die in 2016 zei dat er een ‘verschil in IQ is tussen volkeren’. Ramautarsing voegde daaraan toe: ‘Ik had ook graag gezien dat zwarte mensen hyperintelligent waren, maar dat is niet zo.’

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken noemde FvD-leider Thierry Baudet en zijn partij twee weken geleden ‘een gevaar voor de kernwaarden van Nederland’. Baudet neemt volgens haar geen afstand van uitspraken van Ramautarsing. ‘Forum lijkt geobsedeerd te zijn door een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht: het praten over rassen in het politieke debat.’ De minister hekelt de eerdere uitspraken van Baudet over de ‘homeopathische verdunning’ van Nederland door immigratie.

Baudet heeft aangifte van smaad en laster gedaan tegen Ollongren. Zij vond bijval van onder anderen premier Mark Rutte (VVD) en collega-vicepremier Hugo de Jonge (CDA), die beiden benadrukten dat ze namens het kabinet sprak, maar met Forum wel een ‘persoonlijk voorbeeld’ gebruikte.