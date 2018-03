TV-presentatrice Mies Bouwman overleden

Grande dame van de televisie Mies Bouwman is maandag overleden. Bouwman presenteerde in de tweede helft van de twintigste eeuw programma’s op de televisie, terwijl die een opmars maakte in de Nederlandse huiskamers.

Dat meldt RTL Boulevard. Volgens het shownieuwsprogramma is Bouwman thuis overleden. Ze is 88 jaar geworden.

Mies Bouwman werd het gezicht van de Nederlandse televisie in de twintigste eeuw. In de jaren zeventig maakte ze furore met tv-shows als 1 van de 8. Ook presenteerde ze 25 jaar lang de intocht van Sinterklaas. Ze werkte voor de omroepen KRO, AVRO en VARA.