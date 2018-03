‘Unilever neigt naar hoofdkantoor in Rotterdam’

Unilever lijkt zijn hoofdkantoor in Rotterdam te zullen vestigen. Dat zou pijnlijk zijn voor de Britse premier Theresa May. Zij hoopt dat het concern voor Londen kiest.

Definitief is de keuze nog niet, schrijft het Britse zakendagblad Financial Times. De krant citeert een betrokken Britse ambtenaar, die meent dat het ‘geen verrassing’ zou zijn als Unilever na de Brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de voorkeur geeft aan Nederland boven het Verenigd Koninkrijk.

Beslissing voor eind maart

Een woordvoerder van Unilever reageert tegenover het Financieele Dagblad: ‘Kennelijk denkt men dit in Engeland, maar de beslissing wordt vóór het einde van het eerste kwartaal, dus voor eind maart genomen.’

De verhuizing van het hoofdkantoor van Unilever zou naar schatting dertienhonderd banen opleveren in Rotterdam. Het Brits-Nederlandse concern heeft nu twee hoofdkantoren (in Londen en in Rotterdam), twee juridische entiteiten en twee beursnoteringen. Nadat Unilever in april vorig jaar een ongevraagd overnamebod van het Amerikaanse bedrijf Kraft Heinz had afgewezen, besloot Unilever de organisatiestructuur te veranderen. Het concern kiest voor een vennootschap naar Brits of Nederlands recht en voor één hoofdkantoor.

Dubbele nationaliteit beperkt slagkracht bedrijf

De ‘dubbele nationaliteit’ van Unilever beperkt volgens topman Paul Polman de slagkracht wanneer het bedrijf grote overnames wil doen. Het is lastiger om die deels met aandelen te financieren als er twee soorten aandelen zijn, die ook nog eens in verschillende valuta zijn genoteerd.

Levensmiddelenfabrikant Unilever, ooit ontstaan uit een fusie van het Nederlandse margarinebedrijf Margarine Unie en de Britse zeepfabrikant Lever Brothers, is het op twee na grootste bedrijf in de Top 500 van grootste bedrijven in Nederland van Elsevier Weekblad. De multinational heeft over de hele wereld 169.000 werknemers, van wie ongeveer 3.000 in Nederland.

Als een van de grootste adverteerders ter wereld dreigde Unilever vorige week te stoppen met adverteren op Google en Facebook. Volgens marketing-directeur Keith Weed van Unilever zijn de digitale giganten medeverantwoordelijk voor polarisatie: ‘Unilever zal niet investeren in platforms die kinderen niet beschermen, verdeeldheid in de maatschappij creëren of tot haat aanzetten’.